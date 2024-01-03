Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Kararlı Mücadelemiz Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan yıl sonu enflasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, TÜFE'deki değişimin 2023 Aralık ayında yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 olarak gerçekleştiğini belirtti. Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde Orta Vadeli Program'daki yıl sonu öngörüsü altında kalmayı başardıklarına dikkat çekti. Enflasyonla mücadelede uygulanan para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün temmuz ayından bu yana devam ettiğinin görüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, "TÜFE'deki değişim temmuz ayında yüzde 9,49 seviyesinden, aralık ayında yüzde 2,93 seviyesine gerilemiş, çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan C endeksinde temmuz ayındaki artış yüzde 9,61'den aralık ayında yüzde 2,31 seviyesine düşmüştür. 2022 yılı için açıklanan aylık enflasyon oranlarının ortalaması yaklaşık yüzde 4,26 düzeyindeyken, son dört ayda açıklanan aylık enflasyon oranları ortalaması yaklaşık yüzde 3,60 düzeyindedir. Yurt içi üretici enflasyonu, 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,22 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık bazda yurt içi üretici enflasyonu TÜFE'nin oldukça altında yatay bir seyir izlemektedir. 2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA