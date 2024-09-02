Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de Açıklanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın 5 Eylül Perşembe günü açıklanacağını duyurdu. Bu programın, Türkiye'nin ekonomik planlaması açısından önemli bir yer tutacağı ve kamuoyuna detayların bu tarihte iletileceği belirtildi. Yılmaz, programın Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak için hazırlandığını ifade etti.
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2.09.2024 22:24:18. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de Açıklanacak - Son Dakika
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