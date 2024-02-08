Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Türkiye 1,1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşacak"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tahminlerimize göre bu yılsonunda Türkiye 1.1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşacak. Bu yıl Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatyalı İş İnsanları Derneği Buluşması programına katıldı. Yılmaz, Türkiye'nin 2024 yılının sonunda 1.1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağını söyledi. Yılmaz, ayrıca Türkiye yüzyılında Türkiye'yi doğal afetlere karşı dirençli hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. 2023 yılında Türkiye olarak 960 milyar lira deprem ve rehabilitasyon için tahsis ettiklerini belirten Yılmaz, "2024 yılında bütçemizden sadece merkezi yönetim bütçesine koyduğumuz ödenek 1 trilyon 28 milyar Türk Lirası" dedi.
"Hedef 1.1 trilyon dolar büyüklük"
Türkiye'nin 100. yılındaki hedeflerinden bahseden ve Türkiye'nin ekonomisini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye 2024 yılının sonunda tahminlerimize göre 1.1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşacak. Bununla dominal olarak dünyada 17'nci büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11'inci büyük ekonomiyiz. Amacımız daha yükseklere çıkmak" şeklinde konuştu.
"Enflasyonla mücadelede kararlılıkla yola devam ediyoruz"
2024 yılının Türkiye'nin yılı olacağını belirten Yılmaz, "Bu yıl Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Son 6 aylık dönemde uluslararası sermaye girişi hızlandı, rezervlerimiz güçlendi, ani kur hareketleri azaldı, finansman koşulları iyileşti. Kurdaki ani hareketlilik azaldı. Finansman koşullarımız iyileşti. Enflasyonda kararlı şekilde adımlarımızı atıyoruz. Attığımız adımlar ve aldığımız kararların göstergelere olumlu yansıdığını görüyoruz. Orta Vadeli Programımızın en temel önceliği olan enflasyon meselesinin çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi sonucunda 2023 yılı enflasyonu OVP ile uyumlu gerçekleşmiştir. Bu aydan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahminlerle uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Ocak ayında genelde yüksek olur. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Enflasyonla mücadelede kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz 2024 yılını 2023'e göre düşük seviyede gerçekleştirmek. 2025'te yüzde 15'ler civarına gelmek, 2026 yılında ise tek haneli rakamlara düşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"2023 yılında 960 milyar lira deprem ve rehabilitasyon için tahsis ettik"
Depremin yaralarını sarmak için çok çalıştıklarını belirten Yılmaz, "2023 yılında bütün yaptığımız tahsisatları topladığımız zaman 2023 yılında devlet olarak 960 milyar lira deprem ve rehabilitasyon için tahsis etmişiz. Bu milli gelirimizin yüzde 3,8'ine denk geliyor. 2024 yılında bütçemize sadece merkezi yönetim bütçesine koyduğumuz ödenek 1 trilyon 28 milyar Türk Lirası. Türkiye Yüzyılını bütün afetlere karşı dirençli şehirler haline getireceğiz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya'da; 5 bin 140'ı il ve ilçe merkezlerinde, 1.041'i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutumuzun kurası çekilecektir. Yaklaşık 17 bin konutumuzun da yapımı hızla devam ediyor. Malatya ilimize toplam; 11.5 milyar lira kaynak aktarılmıştır. Kentsel dönüşüm Başkanlığı kurduk. 2 milyona yakın konutu dönüştürdük" dedi.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye 1,1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?