Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik Oranı Geçen Yıla Göre Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik Oranı Geçen Yıla Göre Azaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayı işsizlik verilerini değerlendirerek, işsizlik oranının geçen yıla göre 1,1 puan azaldığını belirtti. Yılmaz, istihdam dostu politikalar sayesinde Türkiye ekonomisinin istihdam üretmeye devam ettiğini vurguladı.

10.07.2024 11:38
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayı işsizlik verilerini değerlendirerek, "Bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı, geçtiğimiz yıl mayıs ayına göre 1,1 puan azalmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mayıs ayı işsizlik verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Yılmaz, dezenflasyon sürecinde uygulanan istihdam dostu politikalar sayesinde Türkiye ekonomisinin istihdam üretmeye devam ettiğini kaydetti. Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bu yılın mayıs ayı işsizlik verisinin yüzde 8,4 oranıyla azalmaya devam ettiğini bildirerek, "Bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı, geçtiğimiz yıl mayıs ayına göre 1,1 puan azalmıştır. İstihdamımız bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 267 bin kişi artarak 32,9 milyon kişi olurken, istihdam oranı da yüzde 50 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ekonomimizin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılma oranı da yüzde 54,5 ile tarihi zirvededir. İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerin ve kadınların üretimde daha fazla rol üstlenmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede uyguladığımız politikalar sayesinde gençlerde işsizlik geçen yılın aynı ayına göre 1,3 puan azalarak yüzde 15, kadınlarda ise aynı oran 2 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Dezenflasyon döneminde ilerlerken gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan, girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı politikalarımızla istihdamı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik Oranı Geçen Yıla Göre Azaldı - Son Dakika

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