Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, işsizlik oranını 2029'da yüzde 7,6'ya düşürmeyi hedefliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranının 2026'da yüzde 8,1 olmasını beklediklerini ve bu oranı kademeli olarak düşürüp 2029'da yüzde 7,6'ya indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Hedef, önümüzdeki dört yıllık dönemde iş gücü piyasasında istikrarı ve iyileşmeyi öngörüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılında yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını, 2027'de yüzde 8'e, 2028'de yüzde 7,8'e ve 2029'da yüzde 7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz."
Kaynak: İHA
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