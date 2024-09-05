Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni OVP ile Ekonomik İstikrar ve Sürdürülebilir Büyüme Hedefleniyor

Ekonomi

Sisi\'nin gelişi gibi gidişi de olay

Tepkisi merak ediliyordu! Nikahtan saatler sonra yaptığı çıkış çok konuşulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (OVP)Ekonomik istikrarı sağlamak, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politika ve reformlar önümüzdeki 3 yıl ekonominin yol haritasını oluşturacak"

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

-"Ekonomik büyümenin herkes için eşit fırsatlar sunmasını ve toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlamak temel amaçlarımızdandır"

-"2025-2027 dönemi Programının temel amacı, enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi, büyüme potansiyelimizin dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde yükseltilmesi, yapısal reformlarla verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, sağlanacak refah artışıyla gelirin toplumumuzun tüm kesimlerine daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır"

-"Yeni OVP dönemi, Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için atılacak önemli adımları kapsamaktadır. Programın tüm bu strateji ve hedefleri, ülkemizin refah seviyesini yükseltecek ve küresel arenada rekabet gücümüzü artıracaktır"

"2024 yılında bölgemizde artan jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle, büyüme oranının yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Önceki OVP'ye göre yüzde 0,5'lik bir aşağı yönlü revizyon söz konusudur."