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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan Erdoğan ve Musk'ın görüşmesine ilişkin paylaşım - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan Erdoğan ve Musk'ın görüşmesine ilişkin paylaşım

16.12.2021 21:01
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan Erdoğan ve Musk'ın görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti." ifadesini kullandı.

Koç, Twitter'dan, Erdoğan ve Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Musk'ın görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Başkan Koç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti."

Türksat 5B uydusu, pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Musk'ın şirketi Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, geri dönüşüm, Elon Musk, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan Erdoğan ve Musk'ın görüşmesine ilişkin paylaşım - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan Erdoğan ve Musk'ın görüşmesine ilişkin paylaşım - Son Dakika
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