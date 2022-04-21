Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nce düzenlenen Katılım Genç Gelişim Programı'nın ikincisi başlıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin İFCap Building iş birliğinde 2021 yılında birincisini düzenlediği "Katılım Genç Gelişim" (KGG)" programının ikincisine başvurular başladı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, program, dünyada ve Türkiye'de yükselen değer olan "katılım finans" alanında insan kaynağı potansiyelini geliştirmek ve sektöre nitelikli, uluslararası rekabete açık yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve İFCap Building iş birliğinde düzenleniyor.

Üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu, finans alanında kariyer hedefleyen ve katılım finansa ilgi duyan tüm genç yeteneklerin katılımına açık olan program için başvurular, 10 Mayıs'a kadar devam edecek.

Katılım finans alanında farkındalığın ve finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla düzenlenen KGG, finans alanında kariyer hedefleyen genç yeteneklere katılım finans alanında önemli bir fırsat sunacak.

4 haftalık bir eğitim ve sertifikasyon programı olan KGG ile katılımcılara, alanında uzman eğitmenlerce hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikte içerikler aktarılacak ve program sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılar sertifikalarını almaya hak kazanacak.

"Katılım Genç Gelişim Hrogramının birincisinde 10 bine yakın başvuru aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, katılım finans alanında insan kaynağı potansiyelinin artırılması amacıyla alanında ilk olan Katılım Genç Gelişim Programı'nın birincisinde 10 bine yakın başvuru aldıklarını bildirdi.

Aşan, "2025 yılına kadar devam ettirmeyi ve toplamda 10 bin gencimize eğitim vermeyi planladığımız Katılım Genç Gelişim Programı'na yönelik almış olduğumuz olumlu geri dönüşler ile programın içeriğinin geliştirilmesi ve sektör ile entegrasyonunun artırılması noktasında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.

KGG Programı'na olan ilginin bu yıl daha da artmasını arzuladıklarını aktaran Aşan, katılım finansa ilgi duyanları programa katılmaya davet etti.

Katılım finans konusunda ödüllü proje yarışması düzenlenecek

Verilen bilgiye göre, KGG Programı'yla İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel unsurundan bir tanesi olan katılım finans alanında insan kaynağı potansiyeli artırılacak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile de nitelikli ve uluslararası rekabete açık yeni yetenekler sisteme kazandırılacak.

Program sayesinde katılımcılar; uluslararası perspektifte ve yerel dinamiklere uygun, nitelikli eğitim imkanı elde ederek finans alanında kariyer yapma fırsatı bulabilecek. Ayrıca program katılımcılarına, eğitim aşamalarına bağlı olarak Türkçe ve İngilizce sertifika verilecek.

İki aşamadan oluşacak KGG Programı'nın ilk aşamasında, programa başvuran adaylar arasından yapılan genel yetenek sınavı sonucunda ilk 1.000'e girmeyi başaran katılımcılar eğitim programına hak kazanacak.

Genel yetenek sınavını başarıyla geçen katılımcılara, alanında uzman sektör profesyonelleri ve akademisyenler tarafından "Katılım Finans Temel Eğitimi" verilecek. Eğitim sürecinde yapılacak ara sınavlar ve eğitim sonu genel değerlendirme sınavı sonucunda başarılı olan katılımcılar, "Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası" almaya hak kazanacak.

İkinci aşamada ise birinci aşama eğitim sürecinde başarılı olan katılımcıların İngilizce dil sınavından aldıkları puanlar da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda, ilk 100'e girmeye hak kazananlara alanında uzman uluslararası eğitmenler tarafından "lslamic Finance Talent Training (İslami Finans Yetenek Eğitimi)" başlığında eğitim verilecek.

Eğitim ve değerlendirme sürecinin sonunda başarılı olan katılımcılar, "The Certified lslamic Finance Talent Training" sertifikası almaya hak kazanacak. İki aşamayı da başarıyla bitiren katılımcılar, gelişim programını tamamlamış olacak.

Eğitim sürecinde katılımcılar, katılım finans alanına özel projeler geliştirme imkanı elde edecek ve komite tarafından hayata geçirilmeye uygun görülen en başarılı 3 projenin fikir sahipleri ödüllendirilecek. Proje geliştirerek ödüle layık görülen katılımcılardan birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 8 bin TL'lik para ödülü verilecek.

Finans alanında kariyer hedefleyenlere, katılım finans alanında fırsat sunan KGG Programı'na 1 Ocak 1994 ve sonrası doğum tarihli, üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu, finans alanında kariyer hedefleyen, katılım finansa ilgi duyan ve kişisel gelişimine önem veren tüm genç yetenekler başvuru yapabilecek.