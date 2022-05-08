Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak

08.05.2022 15:52

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda, 1 milyon Suriyelinin ülkelerine dönüş projesinin takvimine ilişkin ayrıntılar da görüşülecek.

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

GÖÇMENLERİN DÖNÜŞÜNE AİT PROJE MASADA

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi ve projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

ENFLASYON VE FİYAT ARTIŞLARIYLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR

Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA BAŞLIKLAR ARASINDA

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna- Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak - Son Dakika


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