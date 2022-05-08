Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.
Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi ve projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.
Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.
Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna- Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak - Son Dakika