Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi'nin İkinci Dönem Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi'nin İkinci Dönem Eğitimleri Başladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda kurulan Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi, ikinci dönem eğitimlerine başladı. Merkezde dijital girişimcilik, oyun geliştirme, Apple Swift kodlama ve yapay zeka eğitimleri verilecek. Öğrenciler, geliştirdikleri dijital çözümleri test etmek için Togg Trumore Platformu'nu kullanabilecekler. Ayrıca, öğrencilerin staj imkanları ve uluslararası organizasyonlarda görev alma başarısı da sağlanacak.

23.07.2024 10:46
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kurulan Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi ikinci dönem eğitimlerine başladı.

Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Eylül 2023'te ilk dönem mezunlarını veren merkezin, 2024 yılı yaz dönemi eğitim faaliyetleri 16 Eylül'e kadar devam edecek. Dijital Dönüşüm Ofisi uzmanlarınca tasarlanmış dijital girişimcilik, oyun geliştirme ve Apple Swift kodlama eğitimlerine ek olarak bu yıl ilk defa yapay zeka eğitimleri de müfredata eklendi.

Öğrencilerin geliştirdikleri dijital çözümleri Togg Trumore Platformu üzerinden test edebilmeleri için gerekli altyapı hazırlıkları da merkezde başlatıldı.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurular neticesinde oyun geliştirme eğitimlerine 9 farklı üniversiteden 12 öğrenci, Apple Swift uygulama geliştirme eğitimlerine 10 farklı üniversiteden 12 öğrenci ve yapay zeka eğitimlerine ise 12 farklı üniversiteden 22 öğrenci katılım hakkı kazandı.

Ülkedeki ilklerden olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Apple Yetkili Eğitim Merkezi (AATCE) kapsamında gençlere dijital girişimcilik eğitimleriyle beraber yüz yüze 120 saatlik Swift kodlama eğitimleri tasarlandı.

Ayrıca oyun teknolojileri eğitimleri kapsamında da dijital girişimcilik eğitimleriyle 100 saatlik eğitim müfredatı öğrencilere sunulacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayat geçirilen Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi faaliyetleri kapsamında verilecek yapay zeka eğitimleri için 120 saatlik kapsamlı bir eğitim müfredatı hazırlandı. Söz konusu müfredat kapsamında makine öğrenmesinden derin öğrenmeye, görüntü işlemeden NLP'ye pek çok konuda teorik dersler ve uygulama faaliyetleri hayata geçirilecek.

Geçen yıl Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezinde eğitim süreçleri sonunda mezun olan öğrencilerin bazıları ilgili alanlarda teknoloji tabanlı startup şirketlerinde staj imkanlarına ve uluslararası organizasyonlarda görev alma başarısına sahip oldu.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Swift, Apple, TOGG, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi'nin İkinci Dönem Eğitimleri Başladı - Son Dakika

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