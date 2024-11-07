Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Yeni Podcast Serisi - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Yeni Podcast Serisi

Yatırım Ofisi, Türkiye'nin yatırım fırsatlarını tanıtan podcast serisini sosyal medyada yayınlamaya başladı.

07.11.2024 15:16
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dijital iletişim çalışmaları kapsamında yatırım ekosisteminden profesyonellerin katılımıyla hazırladığı podcast içeriklerini sosyal medya kanalları üzerinden yayımlamaya başladı.

Ofisten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sunduğu fırsatları ve potansiyeli uluslararası yatırımcılara tanıtma misyonu doğrultusunda benimsenen 360 derece iletişim çalışmalarına yenisi eklendi.

Ofis, yeni iletişim kampanyası "Nexus of the World" (Dünyanın Bağlantı Noktası) sloganı etrafında şekillenen podcast serisiyle Türkiye'deki iklim dostu, dijital, küresel tedarik zinciri odaklı, bilgi yoğun, nitelikli istihdam sağlayan, katma değerli, nitelikli finansal ve bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar konusunda uluslararası yatırımcılara kaynak olmayı hedefliyor.

Podcast serisi, Türkiye'nin, önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline gelmesini sağlayacak yatırımların çekilmesi için bir yol haritası olarak tasarlanan "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi 2024-2028" doğrultusunda, rekabetçilik, yeşil ve dijital dönüşüm, küresel değer zinciri ve nitelikli insan kaynağı gibi temalara odaklanıyor.

Her hafta yeni bölümleriyle uluslararası doğrudan yatırım ekosisteminden profesyonelleri dinleyicilerle buluşturacak podcast serisinin şu ana kadar 8 bölümü yayımlandı. Bu yılın sonuna kadar toplam 20'den fazla bölüm yayımlanması planlanıyor.

"Ülkemizin yatırım ortamını aktarmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlıoğlu, "Invest in Türkiye Talks", podcast serisine ilişkin, "Ofis olarak, 'Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Yatırımın Yüzyılı' yapmak üzere Türkiye'nin yatırım fırsatlarını ve güçlü ekonomik temellerini uluslararası yatırımcılarla tüm iletişim kanalları üzerinden paylaşmaya devam ediyoruz. Podcast serisiyle, ülkemizin yatırım ortamına dair stratejik bilgileri ve gelişmeleri yetkin kaynaklardan doğrudan aktarmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, podcast serisinin ilk bölümünün de konuğu oldu. Dağlıoğlu, değerlendirmesinde, Türkiye'nin yatırımlar için küresel merkez olma yolundaki güçlü konumuna dikkati çekerek, ülkenin aynı zamanda öncü dijital ve sürdürülebilir projelerle de öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Türkiye, Ekonomi, Finans, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Yeni Podcast Serisi - Son Dakika

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