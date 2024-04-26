Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KOBİ'lerin yerini sağlamlaştıracak ve entegratör şirketlerin gözünde KOBİ'lerin farkındalığını artıracak etkinlikler yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Görgün, OSTİM Konferans Salonu'nda düzenlenen Sektörel İstişare Toplantısı'nda havacılık ve savunma şirketleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, savunma sanayinin gelişmesi için OSTİM'le beraber önemli adımlar attıklarını bildiren Görgün, savunma sanayi ürünlerinin hem ülkedeki güvenlik güçlerine hem de uluslararası alanda dost ve müttefik ülkelere başarıyla hizmet verdiğine işaret etti.

Görgün, bunların başarıyla kullanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şu an sıcak temasta olan birçok ülke var, bununla birlikte barış zamanının olduğu bölgeler de var. Burada her iki durumda da üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin farkında olarak çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sıcak temasın olduğu bölgelere bakıldığında, hasımlara fırsat vermeyecek teknolojileri oluşturmanın önemini gördüklerine dikkati çeken Görgün, bunun için de savunma sanayi ekosisteminde, tüm ana yükleniciler, alt yükleniciler, KOBİ'ler ve STK'larla koordineli şekilde çalışmaları gerektiğinin farkında olduklarını söyledi.

Görgün, söz konusu koordinasyonun sağlanması için 10 farklı çalışma grubu oluşturduklarını belirterek, bu alanda ihtiyaç duyulan yüksek teknolojileri en hızlı ve en maliyet etkin şekilde ortaya çıkartabilmek için ortak akılla hareket etmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Savunma sanayinin, kendi kanatlarıyla uçan bir "hürkuş" olacağını bildiren Görgün, "Bunu bugüne kadar ekosistemimizde faaliyet gösteren herkes samimiyetle, gayretle gerçekleştirdi. Özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayine verdiği büyük destek ve bizlerde oluşturduğu sinerji ve motivasyonla, 180'nin üzerinde ülkeye 230'un üzerinde farklı ürün ihraç edebilen, kara, deniz ve hava için platformlar üretebilen bir sanayiye sahip olduk. Bizim üzerimize düşen, bunların ötesine geçebilmek, teknolojiyi yönetebilmek, yönlendirebilmek ve savunma sanayinde elde edilen bilgi, tecrübe ve birikimin sivil sektörlere aktarılmasına vesile olabilmek. Öncülük görevimizin ne olduğunun da farkındayız." diye konuştu.

Görgün, SSB olarak KOBİ'lere çok önem verdiklerini belirterek, "KOBİ'lerin yerini sağlamlaştıracak ve entegratör şirketlerimizin gözünde KOBİ'lerimizin farkındalığını artıracak etkinlikler yapmaya gayret gösteriyoruz. Sürdürülebilir bir sistem oturtmayı, sürdürülebilir bir yaklaşımla ilişkileri özellikle uluslararası anlamda kurgulamayı önemsiyoruz. Çalışma gruplarımız uzun soluklu sonuçlar almamız için önemli." dedi.

OSTİM'de 17 farklı sektör olduğunu aktaran Görgün, özellikle, savunma ve havacılığın ön plana çıktığını, ayrıca raylı sistemler, iş makinaları, haberleşme teknolojileri ve enerji gibi sektörlerin yer aldığını anlattı.

Görgün, OSTİM'de oluşturulan kümelenmeler ile sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere katkı sağladıklarını belirterek, OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Teknopark'ta yürütülen çalışmaların çok kıymetli olduğunu söyledi.

Sektörde ihracat yapan firma sayısının artmasını önemsediklerine işaret eden Görgün, KOBİ'lerin global entegratör firmalara iş yapmasının ekonomiye katkı sağlayacağını ve KOBİ'lerin bu anlamda önünün açılması gerektiğini kaydetti.

"Üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz"

???????OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da SSB'nin katkılarıyla sektörde bir başarı hikayesi yazıldığını ve bunun sivil tarafta da yapılmasının ülke için kritik önemde olduğunu belirtti.

OSTİM'in sektörden gelecek talepleri karşılayacak kabiliyete sahip olduğunu bildiren Aydın, "Savunma sanayinde üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz." dedi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan da KOBİ'lerin sektörde yetişmiş eleman sıkıntısı olduğunu ve eleman yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

KOBİ'lerin finansal sıkıntılar çektiğine işaret eden Yarsan, ana yüklenicilerin KOBİ'leri desteklemesi gerektiğini kaydetti.