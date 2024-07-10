Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı: Savunma sanayi altyapımız müttefiklerin ihtiyaçlarına da yetişecek şekilde hazır - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı: Savunma sanayi altyapımız müttefiklerin ihtiyaçlarına da yetişecek şekilde hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen NATO Summit Defense Industry Forumu'na katılım sağladıklarını belirterek, Türkiye'nin savunma sanayi altyapısının müttefiklerin ihtiyaçlarına da yetişecek şekilde hazır olduğunu vurguladı. Görgün, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisinin en stratejik noktalarda varlığını sürdüreceğini ifade etti.

10.07.2024 00:27
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, coğrafyanın etkisi ve alınan tarihi dersler neticesinde büyük fedakarlıklarla inşa edilen savunma sanayi altyapısının, bugün sadece Türkiye'nin değil müttefiklerin de ihtiyaçlarına yetişecek şekilde hazır olduğunu belirtti.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen NATO Summit Defense Industry Forumu'na, Türk Savunma Sanayii olarak katılım sağladıklarını belirtti.

NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını daha da güçlendirmek hedefiyle düzenlenen zirvede, önemli toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Görgün, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak ülkemizin ve müttefiklerimizin imkan ve kabiliyetlerini daha da güçlendirmek için önemli olanaklar oluşturacak bu toplantıları ve forumları oldukça önemli görüyoruz. Yıllarca içinde bulunduğumuz coğrafyanın etkisi ve aldığımız tarihi dersler neticesinde büyük fedakarlıklarla inşa ettiğimiz savunma sanayi altyapımız, bugün sadece ülkemizin değil müttefiklerimizin de ihtiyaçlarına yetişecek şekilde hazırdır. Savunma sanayi iş gücümüz, hem niteliği hem de maliyeti açısından NATO için de eşsiz bir fırsat sunmaktadır."

Görgün, Türkiye'nin, NATO'nun "büyük ve saygın" bir üyesi olduğunun altını çizerek, "Güçlenen Türkiye'mizin yükselen yıldızı savunma sanayimiz, en stratejik noktalarda, en güçlü şekilde varlığını sürdürmeye devam edecektir. Zirvenin, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Türkiye, Hükümet, Nato, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı: Savunma sanayi altyapımız müttefiklerin ihtiyaçlarına da yetişecek şekilde hazır - Son Dakika

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