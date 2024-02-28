Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı: Türkiye\'ye Yatırım Yaparak Büyüyebilecek Teknoloji Şirketlerini Tespit Etmek İstiyorlar

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 2023'te Türkiye'de 700 milyon doların üzerinde erken aşamada teknoloji yatırımı olduğunu belirterek, "Uluslararası yatırımcının gündeminde Türkiye'ye yatırım yaparak buradan çevre ülkelerde büyüyebilecek teknoloji şirketlerini tespit etmek arzusu var." dedi.
Dağlıoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da, AA muhabirine, Türkiye'ye finansal teknoloji (fintek) alanında yapılan uluslararası yatırımlardan, Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkileri ve gelecek döneme dair yatırımcı algısına kadar birçok konuda açıklamada bulundu.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Truffle Capital firmasının Türk finansal teknoloji firması DG Pays'e yönelik ikinci yatırımı yapma kararının önemine değinen Dağlıoğlu,"Bu bizim için büyük bir heyecan. Özellikle Truffle Capital Avrupa'da fintek alanında yatırım yapan, bilinen meşhur bir fon. Geçmiş yıllarda da kendilerini Türkiye'ye anlatma fırsatımız olmuştur. İlk defa Türkiye'ye adım atmış oluyorlar." dedi.
"Yatırımların yaklaşık yüzde 10'u fintek alanında gerçekleşti"
Dağlıoğlu finansal teknolojiler alanındaki yatırımlar üzerinde sıklıkla çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bu duyurmaya çalıştığımız alanlardan biri çünkü Türkiye bu alanda da çok güçlü. Özellikle yetkin girişimcilerin olması, bu alanda nitelikli iş gücüne sahip olması, olgun bir mevzuatımızın, regülasyon çerçevesinin olması yatırımcıların rahatlıkla Türkiye'de finansal teknolojiler alanına yatırım yapmasını sağlıyor." diye konuştu.
Dağlıoğlu, "Özellikle teknoloji alanında çok yüksek bir yatırımcı algısı var. 2023'te Türkiye'de 700 milyon doların üzerinde erken aşamada teknoloji yatırımı oldu. Erken aşama teknoloji yatırımlarında geçen yıl toplam 325 işlem gerçekleşirken, burada yine fintek sektörü öne çıkıyor. Yatırımların yaklaşık yüzde 10'u adet olarak bu alanda gerçekleşmiş oldu." ifadelerini kullandı.
Uluslararası yatırımcı için Türkiye'nin sadece iç pazarının değil, Türkiye'den erişebilecekleri yeni coğrafyaların da önemli olduğuna belirten Dağlıoğlu, "2023'te çok kabaca Türkiye 10,6 milyar dolar gibi uluslararası yatırım çekmiş oldu. Tabii dünyada merkez bankalarının politikalarıyla biraz yatırımların daraldığı bir yıl oldu. Bu bağlamda yine dünyadaki performanstan daha iyi bir performans gösterdiğimizi öngörüyoruz. Dünya rakamları mayıs ayına doğru netleşecek." değerlendirmesinde bulundu.
"Hedefimiz küresel yatırımların yüzde 1,5'ini çeken bir ülke haline gelmek"
Dağlıoğlu, Türkiye'nin dünyadaki yatırımların yüzde 1'ini çektiğini dile getirerek, "Hedefimiz de bunu yüzde 1,5'e taşımak." diye konuştu.
2023'te yapılan yatırımlarda imalat sanayisinin ön plana çıktığını hatırlatan Dağlıoğlu, şöyle devam etti:
"Bu aslında Türkiye'nin iddiasıyla doğru orantılı, bölgesel bir merkez haline geldik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldaki politikalarla Türkiye bölgesel bir üretim, AR-GE ve girişimcilik merkezi haline geldi. Uluslararası şirketlerin bölgedeki yönetim merkezi haline geldik. Bunları destekleyen yatırımların devam ettiğini gördük. 2024 de iyi başladı, yeni yatırım haberleri şirketler tarafından da açıklanıyor. Bugün de birini duyurmuş olduk. 2024'te yatırım ivmesinin artacağını öngörüyoruz. Yine yılın ikinci yarısında küresel merkez bankalarının sıkılaşma politikalarını bırakmalarıyla bizim gibi gelişmekte olan ülkelere, özellikle Doğu Avrupa ülkelerine sermaye akışının daha fazla olacağını öngörüyoruz."
"İngiltere'de Türkiye'deki devlet bonolarına ilgi büyük"
Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin son yirmi yılda önemli bir ivme kazandığını vurgulayan Dağlıoğlu, iki ülke arasında 13 milyar dolarlık bir yatırım hacminin olduğunu söyledi.
Dağlıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Yine 3 binin üzerinde İngiltere sermayeli şirket var Türkiye'de. ve yine baktığımız zaman bir diğer önemli nokta da ikili ticari ilişkilerimiz. Yaklaşık 19 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var ve bizim için kıymetli olan şey ise bizim cari fazla verdiğimiz ülkelerden. Kabaca bizim12 milyar dolara yakın ihracatımız oluyor. 6 milyar dolar civarında bir ithalatımız oluyor. Bu bağlamda çok kıymetli. Yine baktığımız zaman burada finans sektörünün Türkiye için önemli bir bacağı olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda mesela Türkiye Varlık Fonu'nun bono ihracı olmuştu. Burada da finansal dünyanın hem Türkiye'deki devlet bonolarına hem de şirketlerin borç enstrümanlarına çok büyük bir ilgisi olduğunu görüyoruz. "
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