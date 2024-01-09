Erzurum\'da Cumhuriyet Döneminde Kalkınma Hamleleri Konferansı Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESAM) tarafından Cumhuriyet Döneminde Erzurum'da Kalkınma Hamleleri konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serap Bedir Kara, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Mehmed Gökhan Polatoğlu, Cumhuriyet döneminde Erzurum da iktisadi bakımdan büyük ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek, Erzurum'da kalkınma hamleleri adına kurulan Şeker Fabrikası, Yem Fabrikası, Et Kombinası, Tarım-Alet ve Makinaları Fabrikası ve Ergaz ile Aşkale Çimento Fabrikası gibi özel girişimler hakkında dinleyicilere bilgi verdi. - ERZURUM