Cüneyt Çakır Sport Talks'ta

23.02.2026 19:12
FIFA hakemi Cüneyt Çakır, Corendon Airlines'ın programına katıldı ve hakemlik üzerine konuştu.

Corendon Airlines'ın "Sport Talks" programının yeni bölümüne FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 343 Digital prodüksiyonuyla hazırlanan Corendon Sport Talks'un 46. bölümü, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Açıklamada programdaki görüşlerine yer verilen Çakır, hakem olarak iki kez katıldığı ve iki yarı final yönettiği FIFA Dünya Kupası'nda bu kez yönetici ve eğitmen rolüyle yer alacağını belirtti.

Çakır, "Bir Türk olarak bunun gururunu yaşıyorum. İlk defa böyle bir şey oluyor. Dünya Kupası gibi futbolun en büyük organizasyonunda bir yönetici olarak görev yapmak, benim için çok büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Hakemliği bıraktıktan sonra FIFA'nın ana eğitimcilerinden biri olarak görev alan Çakır, bu süreçte eski hakem Pierluigi Collina ile çalışmanın kendisi için "ayrı bir okul olduğunu" vurguladı.

Maç yönetmenin yalnızca fizik kondisyon ya da kural bilgisiyle sınırlı olmadığını, büyük maçların arkasında ciddi bir hazırlık sürecinin yattığını aktaran Çakır, "Bir hakem maç yönetecekse takım ve oyuncular hakkında her türlü bilgiyi bilmeli. Bu hazırlığı yapmadan maça çıkıyorsanız, zaten başarılı olma şansınız tesadüflere bağlı." değerlendirmesini yaptı.

Çakır, modern hakemlikte takımların taktiği, oyuncuların karakteristik özellikleri ve maçın duygusunun çalışılması gerektiğini aktardı.

"Kararlar her zaman 'siyah-beyaz' değil"

İyi bir hakem profilini "yönetici" kimliği üzerinden tanımlayan Çakır, şunları kaydetti:

"Oyun kuralları bilgisi, iyi bir fizik kondisyon, yöneticilik özelliği, liderlik ve güçlü bir kişilik. Bunlar bir araya geldiğinde iyi bir hakem profili ortaya çıkar. Futbol, doğası gereği tartışmayı içinde barındırıyor. Kararlar her zaman siyah-beyaz değil. Futbolu seviyoruz çünkü gri kararların çok olduğu bir oyun. Önemli olan hataları en aza indirmek kadar, her sahada aynı kararı görmek, tutarlılık. Hakem sinirlenebilir ama göstermez. Hakem bir lider. Sakinliğiniz ve duruşunuz oyunculara ve izleyicilere güven verir."

Video Yardımcı Hakem (VAR) tartışmalarına işlevsel bir pencereden yaklaşan Çakır, sistemin temel amacının oyunu, oyunun saygınlığını ve adaletini korumak olduğunu belirterek, bu teknolojinin ardından "skandal" olarak nitelenebilecek gol sayısının azaldığını ve teknolojiye "hayır" denmemesi gerektiğini belirtti.

Çakır, gelecek dönemde "tam otomatik ofsayt" gibi yeni teknolojilerin hakemlik deneyimini dönüştüreceğine de dikkati çekti.

Bir hakemin Dünya Kupası'na seçilmesinin tek bir maçla değil, yıllara yayılan ölçümlemeyle mümkün olduğuna değinen Çakır, "Adaylık süreci yıllar önceden başlar. Seminerler, saha uygulamaları, geri bildirimler, uluslararası ve yerel maçların takibi. Bir hakem seçildiğinde, yüzlerce dakikalık performansı defalarca izlenmiş olur." ifadelerini kullandı.

Çakır, Şampiyonlar Ligi finali gibi organizasyonlarda en önemli duygunun bir ülkeyi temsil etmek olduğuna dikkati çekerek, "Milyar kişi izleyecek. O sahada, bir Türk ekibi var. Bundan daha büyük bir gurur olamaz. Bir yere ulaşmak kolay, orada kalmak zor. Kendinizi sürekli geliştirmek zorundasınız. Öğrenmenin yaşı yok. Futbol değişiyor, hakemlik de değişiyor. Önce adaptasyonu kabul etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

