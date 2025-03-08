CW Enerji'de Kadın İstihdamı Yüzde 40!

CW Enerji, kadın istihdamına verdiği önem ve yüzde 40'a ulaşan kadın çalışan oranıyla güneş enerjisi sektöründe fark yaratırken, eşit fırsatlar sunan insan kaynakları politikalarıyla da iş dünyasına örnek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde üretimden net satışta 177. sırada yer alırken, sanayi alanında da kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Şirket, geçtiğimiz yıllarda OSBÜK tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması'nda "En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma" ödülünü kazanarak kadınlara verdiği desteği taçlandırdı.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını önemsediklerini belirterek, "Emekçi kadın çalışma arkadaşlarımızı desteklemek bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Şu anda firmamızda çalışanların yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor ve bu oranı daha da artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarvan, kadın istihdamını teşvik etmeyi amaçladıklarını ve çalışanlarına sundukları kariyer gelişim programlarıyla öne çıktıklarını ifade ederek, "Kadınların aktif bir şekilde iş hayatında daha fazla yer alması hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz için büyük bir kazanım. Bunun yanında kadınların iş dünyasında aktif rol alması, ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal gelişimi de hızlandıran en önemli unsurlardan biri. Biz de CW Enerji olarak bu bilinçle hareket ediyoruz ve kadın çalışma arkadaşlarımızla birlikte başarılı projelere imzamızı atıyoruz. Kadınların gücüne inanıyor ve onların enerjisiyle geleceği aydınlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerji sektöründe kadın çalışan oranının artmasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma açısından da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Sarvan, kadın istihdamının artırılması ve kadınların ekonomik olarak özgürlüklerine kavuşması adına her türlü çalışmaya tam destek verdiklerini kaydetti.

Sarvan, şirket içinde fırsat eşitliğinin sağlanmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir başarı için çeşitliliğin gücüne inanıyoruz. Bu kapsamda da kadınların sektörde daha fazla yer alması oldukça önemli. Kadın çalışan sayımızı artırarak enerji sektöründe kadın gücünü daha görünür kılmayı hedefliyoruz. Fırsat eşitliği politikamızla kadınların iş hayatında daha güçlü bir yer edinmesini sağlıyoruz. Eşit kariyer fırsatları sunarak kadın istihdamını artırmaya öncülük etmeye devam edeceğiz. Kadınlarımız güneş kadar güçlü ve aydınlatıcıdır. Onların enerjisiyle daha sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz ve bununla gurur duyuyoruz."