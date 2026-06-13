CXMT'nin Halka Arzı Onaylandı - Son Dakika
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CXMT'nin Halka Arzı Onaylandı

13.06.2026 20:37
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Çinli hafıza çipleri üreticisi CXMT, Şanghay Borsası'nda halka arz için onay aldı.

Çin'in önde gelen hafıza çipleri üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT) şirketinin borsaya açılmasına onay verildiği bildirildi.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonundan (CRSC) yapılan açıklamada, şirketin Şanghay Borsası'nda halka arz için yaptığı başvurunun onaylandığı belirtildi.

Hisseleri Şanghay Borsası'nda "STAR Market" adı verilen Bilim ve Teknoloji İnovasyon Endeksi'nde işlem görecek şirket, halka arzdan 29,5 milyar yuan (4,35 milyar dolar) gelir bekliyor.

Çin'in Anhui eyaletinin merkezi Hıfey şehrinde 2016'da kurulan şirket, Çin'de "dinamik rastgele erişimli hafıza" (DRAM) tipi çiplerin en büyük üreticisi konumunda bulunuyor.

Ülkenin diğer büyük ölçekli hafıza çipleri üreticisi şirketi Yangtze Memory Technologies (YMTC) de 19 Mayıs'ta Şanghay Borsası'nda halka arz için başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Halka Arz, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Üretim, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CXMT'nin Halka Arzı Onaylandı - Son Dakika

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