DAİB İhracatı %15,98 Arttı - Son Dakika
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DAİB İhracatı %15,98 Arttı

DAİB İhracatı %15,98 Arttı
19.06.2026 12:45
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DAİB üyesi firmaların ocak-mayıs dönemi ihracatı, geçen yıla göre %15,98 artışla 1,29 milyar dolara ulaştı.

??????? Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-mayıs dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,98 artışla 1 milyar 289 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mayıs döneminde DAİB üyesi ihracatçı firmalardan 174 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Birlik üyelerinin geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 111 milyon dolar olan ihracatı, bu yıl yüzde 15,98 artarak 1 milyar 289 milyon dolara yükseldi.

İlk 5 ayda en çok ihracat artışı tarım sektöründe

Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 692 milyon 116 bin dolarlık sanayi, 349 milyon 363 bin dolarlık tarım ürünü ve 69 milyon 888 bin dolarlık maden ürünleri ihraç eden DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide 774 milyon 722 bin dolarlık, tarımda 433 milyon 269 bin dolarlık dış satıma imza attı. Madencilik sektörünün ihracatı da 81 milyon dolara çıktı.

Ocak-mayıs aylarında en çok ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sırayı 151 milyon 350 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü alırken bunu 139 milyon 480 bin dolarla kimya ve 93 milyon 319 bin dolar ile makine sektörü izledi.

En çok ihracat Irak'a

Birliğin ocak-mayıs ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 450 milyon 897 bin dolarla ilk sırada Irak yer aldı. Irak'ı 59 milyon 150 bin dolarla Gürcistan, 47 milyon 375 bin dolarla Çin, 35 milyon 479 bin dolarla Almanya, 33 milyon 356 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan takip etti.

İhracatçılar küresel ticaretteki zorluklara rağmen ülke ekonomisine katkı sunuyor

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı, AA muhabirine, bölge ihracatçısının küresel ticarette yaşanan zorluklara rağmen üretmeye, pazarlara ulaşmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Bu dönemde DAİB olarak güçlü bir ihracat performansı ortaya koyduklarını anlatan Madırlı, "5 aylık ihracatımız geçen yıla göre yüzde 15,98 artışla 1 milyar 289 milyon dolara ulaştı. Küresel pazarlarda talep daralması, lojistik maliyetler ve finansmana erişim gibi birçok zorluk yaşanmasına rağmen ihracatçılarımız üretimden, istihdamdan ve dış pazarlardan vazgeçmedi. Bu başarı, bölgemizin üretim gücünün ve ihracatçılarımızın gayretinin önemli bir göstergesidir." dedi.

Madırlı, bundan sonra yalnızca ihracat miktarını artırmayı değil, ihracatın niteliğini ve birim değerini yükseltmeyi de hedeflediklerini ifade etti.

"DAİB olarak firmalarımızın yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak faaliyetleri artıracağız"

Gürcistan, Çin, Azerbaycan-Nahçıvan ve Avrupa pazarlarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığına işaret eden Madırlı, "Yakın ve komşu pazarlar bizim için doğal avantaj oluşturuyor. Çin, Avrupa ülkeleri ve alternatif pazarlarda da ihracatımızın gelişmesi bizler için son derece kıymetli. DAİB olarak firmalarımızın yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak faaliyetleri artıracağız." diye konuştu.

Madırlı, il bazlı ihracat potansiyelini artırmaya yönelik çalıştıklarını, bu potansiyeli doğru analiz ederek firmaları uygun pazarlarla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Çevre coğrafyada yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmelerin bölge ihracatı açısından önem taşıdığına dikkati çeken Madırlı, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı başta olmak üzere küresel ticaret yollarındaki her gelişme, ihracatçılarımız tarafından yakından takip edilmektedir. Son olarak taraflar arasında çatışmaların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik ön anlaşma sağlandığına ilişkin haberler, küresel piyasalar açısından olumlu bir beklenti oluşturmuştur. Ancak bu sürecin kalıcı istikrara dönüşmesi, bölge ticareti açısından büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DAİB İhracatı %15,98 Arttı - Son Dakika

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