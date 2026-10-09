DAİMFED Başkanı'na göre Adana'da kuzeyde TOKİ kiraları 10 bin liraya düştü - Son Dakika
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DAİMFED Başkanı'na göre Adana'da kuzeyde TOKİ kiraları 10 bin liraya düştü

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DAİMFED Başkanı\'na göre Adana\'da kuzeyde TOKİ kiraları 10 bin liraya düştü
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6 Şubat depremlerinin ardından Adana'da yerleşim kuzeye kaydı; TOKİ'nin Çukurova ve Seyhan'daki deprem konutları yeni yaşam alanları oluşturdu. DAİMFED Başkanı Karslıoğlu, TOKİ konutlarında kiraların 10 bin liraya düştüğünü söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adana'nın kuzey bölgesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan deprem konutlarıyla birlikte kentte yerleşim kuzeye yönelmeye başladı. Sektör temsilcileri, yeni konutlarla birlikte hem kira hem de ev fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adana'da yerleşim kuzeye doğru kayarken, TOKİ tarafından kentin kuzeyinde inşa edilen deprem konutları yeni yerleşim alanlarının oluşmasını sağladı. Çukurova ilçesindeki Söğütlü ve Seyhan ilçesindeki Karakuyu bölgelerinde hayata geçirilen deprem konutlarıyla birlikte kentin kuzeyinde yeni yaşam alanları oluştu.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Adana'da yerleşim kuzeye doğru kayıyor"

Karslıoğlu, deprem sonrasında vatandaşların konut tercihleri ve yapılaşma eğilimlerinin değiştiğini ifade ederek, Adana'nın kuzeyinin hem zemin özellikleri hem de yapılaşmaya uygun alanları bakımından öne çıktığını belirtti. Güney bölgelerde imar sorunlarının henüz tam anlamıyla çözülemediğine dikkat çeken Mustafa Karslıoğlu, kuzeydeki yeni yerleşim alanlarının Adana'nın gelişim yönünü belirlediğini anlatarak, "Kuzey bölgesi yalnızca Çukurova ilçesinde ibaret değil. Seyhan ilçesinin kuzeyi de imara açıldı. Adana'ya yeni 12 bin konut daha yapılması planlanıyor. Projelerin bir bölümünün ihaleleri de yapıldı, süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İmar sorunlarının çözülmesiyle birlikte özel sektörün de bölgede yeni projeler hayata geçirmeye başladığını belirten Karslıoğlu, mahkeme süreçleri tamamlanan alanların yapılaşmaya açılmasıyla Adana'daki inşaat faaliyetlerinin kuzeye doğru yoğunlaşacağını söyledi.

"TOKİ konutlarında kiralar 10 bin lira"

Yeni konutların kira fiyatları üzerindeki etkisine de değinen Karslıoğlu, TOKİ tarafından yapılan konutlarda aylık kiraların 10 bin lira seviyesinde olduğunu ifade ederek, "Geçmişte asgari ücret seviyelerine yükselen kiralar şu anda TOKİ sayesinde gerilemiş durumda. 10 bin liraya kadar düştü kiralar hatta Kahramanmaraş'ta TOKİ konutlarının kiralarının 3-4 bin liraya kadar düştüğünü görüyoruz" diye konuştu.

"Faizlerin düşmesi ve kentsel dönüşüm önemli"

Yeni konut projelerinin ev fiyatlarına etkisinin inşaat maliyetlerindeki artışla da bağlantılı olduğunu belirten Karslıoğlu, yalnızca yeni konut üretiminin yeterli olmayacağını ifade etti.

Konut piyasasının rahatlaması için faiz oranlarının düşmesinin, kentsel dönüşümün hızlandırılmasının ve kamu bankalarının konut alımını destekleyecek özel finansman paketleri oluşturmasının önem taşıdığını vurgulayan Karslıoğlu, bu adımların hem yeni projelerin önünü açacağını hem de konut fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: İHA
ÇukurovaEkonomiSeyhanDepremAdanaEmlakSon Dakika

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