DAKAF'26: 45 Bin Genç Kariyer Fuarında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DAKAF'26: 45 Bin Genç Kariyer Fuarında Buluştu

DAKAF\'26: 45 Bin Genç Kariyer Fuarında Buluştu
06.05.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van YYÜ ev sahipliğinde düzenlenen DAKAF'26, gençleri işverenlerle buluşturdu ve ilgiyle karşılandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı (DAKAF'26) iki günde yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında organize edilen fuar sona erdi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilen fuarda, üniversite öğrencileri ve mezunlar, kamu ile özel sektörden çok sayıda işverenle bir araya geldi, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına katıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, öğrenci ve gençlerin meslek hayatlarına katkı sağlayacak önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Fuarda birçok yarışma düzenlediklerini, farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ettiklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Fuarımızı dün yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etmişti. Bugün de yaklaşık 20 bin gencimiz fuarımızı ziyaret etti. Paydaş üniversitelerimizin rektörlerine, öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz farklı stantlarda gerek kamu kurumlarının gerekse özel sektörün insan kaynakları yöneticileriyle işe alım süreçlerini konuşma fırsatı buldular. Onlarla yüz yüze görüşme imkanı elde ettiler. Bu açıdan oldukça kıymetliydi. Verimli ve başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Umarım öğrencilerimiz ve gençlerimiz, bu fuar sayesinde derslerde edindikleri akademik bilgileri daha yüksek motivasyonla ve daha büyük bir azimle çalışma hayatına dönüştürürler. Amacımız, öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak ve onların hayallerindeki hedeflere ulaşmaları için bir köprü oluşturmaktır. Öğrencilerimizle zaman zaman sohbet ettim, onların mutlu olduğunu gördüm. Bu da bizi ayrıca mutlu etti."

Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş ise fuarın, kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler ve mezunlar için güzel bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Uşak Üniversitesinde rektörlük yaptığını, 1994-2006 yılları arasında ise Van YYÜ'de görev yaptığını anlatan Savaş, şöyle konuştu:

"Uzun süre burada hizmet ederek birçok akademisyen ve öğrenci yetiştirdim. Bugün çok duygulandım. Bundan 20 yıl önceki Van YYÜ ile bugünü mukayese ettiğimde arada çok büyük farklar olduğunu gördüm. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gençlere bu tür büyük imkanlar sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, İŞKUR'a ve 8 üniversitenin bir araya gelerek Van YYÜ liderliğinde böyle güzel bir kariyer fuarı düzenlemesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir organizasyon. 140 firmayı bir araya getirmek, 8-9 üniversiteden öğrencileri buluşturmak ve gençlere yeni ufuklar açmak takdire şayan bir başarıdır. Gençlerimizin bunun kıymetini bilmesi gerekiyor."

Fuar, farklı dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DAKAF'26: 45 Bin Genç Kariyer Fuarında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Bozyazı’daki faciada AFAD’dan zehirli madde taraması Bozyazı'daki faciada AFAD'dan zehirli madde taraması
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:25
Dünya devinde kriz Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 22:05:19. #7.13#
SON DAKİKA: DAKAF'26: 45 Bin Genç Kariyer Fuarında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.