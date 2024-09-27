Dalaman Cezaevi\'nde Limon İhalesi

Ekonomi

Türkiye'de daha çok tarımsal üretimleri ile gündeme gelen Dalaman Açık Cezaevi sınırları içerisinde kalan tarımsal alanlarda üretilen ve bu yıl yaklaşık 520 ton tahmini rekolte beklenen cezaevinin limonları 01 Ekim'de ihale ile satışa sunulacak.

Adalet Bakanlığı Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İ Yurdu Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ihalenin 01 Ekim günü saat 14: 00'te başlayacağı ve limon satışının kilosu 10 lira 16 kuruştan başlayacağı belirtildi.

İhaleye ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtilen açıklamada " Yaklaşık 520 bin kilogram enterdonat limonun ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51. maddesinin e bendine göre pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, Dalaman Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Binası Toplantı ve İhale Salonu'nda saat 14: 00'te başlayacak. İhalenin başlangıç bedeli 10 Lira 16 kuruş olarak belirlenirken, tahmini bedeli ise 5 milyon 283 bin 200 TL olarak hesaplandı. İhaleye katılmak isteyenler, Dalaman Ceza İnfaz Kurumu'ndan ücretsiz olarak temin edilebilecek ihale dokümanlarını alması ve gerekli belgeleri zamanında sunmaları gerekiyor. Katılımcıların ticaret odası, sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduğunu gösteren 2024 yılına ait belge, tüzel kişiler için yetki belgesi ve imza sirküleri belgelerini ibraz etmeleri şart. Ayrıca, şahıs adına ihaleye vekaleten katılanların da gerekli belgeleri sunması gerekecek" denildi. - MUĞLA