Dalaman Havalimanı’nda Kasım Rakamları - Son Dakika
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Ekonomi

Dalaman Havalimanı’nda Kasım Rakamları

Dalaman Havalimanı’nda Kasım Rakamları

Kasım'da Dalaman Havalimanı'nda 139 bin yolcu ve 1,947 uçak hizmeti verildi, 511 ton yük taşındı.

11.12.2024 17:26
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Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Kasım ayında 139 bin 761 yolcu ve Bin bin 947 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Kasım ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise Bin511 ton olarak gerçekleşti.

2024 yılının ilk 11 ayında Dalaman Havalimanından 47 bin 451 yolcu uçağı trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 5 milyon 580 bin 375 kişiye ulaştı. 11 ayda taşınan yük miktarı ise 68 bin 817 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Dalaman Havalimanı, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dalaman Havalimanı’nda Kasım Rakamları - Son Dakika

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