Dalaman Havalimanı\'nda Ocak Ayı Verileri Açıklandı

Ekonomi

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ocak ayında 82 bin 092 yolcu ve Bin 883 uçağa hizmet verildi.

Geçtiğimiz yıl 12 aylık dönemde 5 milyon 662 bin 465 yolcuya hizmet veren Dalaman Havalimanı 2025 yılının ilk ayında 82 bin 092 yolcu, Bin 883 uçak ve 634 ton yük taşıdı. - MUĞLA