Damızlık kazlardan elde edilen yumurtalar kuluçka makinelerine gönderilmeye başladı - Son Dakika
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Damızlık kazlardan elde edilen yumurtalar kuluçka makinelerine gönderilmeye başladı

05.03.2022 12:35
Damızlık kazlardan elde edilen yumurtalar kuluçka makinelerine gönderilmeye başladı

Karabük'ün Eflani ilçesinde "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında kurulan kaz çiftliğinde damızlıklardan elde edilen yumurtalar kuluçka makinelerine gönderilmeye başlanırken, ilk yavru alındı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında kurulan kaz çiftliğinde damızlıklardan elde edilen yumurtalar kuluçka makinelerine gönderilmeye başlanırken, ilk yavru alındı.

Eflani Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilerek Kaz Yetiştiriciliği Eğitim Çiftliği kurulmuştu. Hazırlıkların sona erdiği çiftlikte dün itibariyle kuluçka ve çıkım makinelerinin kurulumu tamamlandı. Damızlık sürüden beklenilen süreden önce elde edilen yumurtalar temizlenip dezenfekte edildikten sonra 30 günlük kuluçka süresinin 27 gününü kuluçka gelişim makinelerinde tamamlayıp çıkım makinelerine yerleştirilecek. Yumurtadan çıkan kaz civcivleri sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ana kucağı olarak tabir edilen civciv büyütme kafeslerine taşınacak. İlçe Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alırken ilçenin gelir kapısı olması beklenen proje kapsamında proje kapsamında üretilen kaz civcivlerinin bakımı tamamlanarak Nisan ayı içerisinde 70 yetiştiriciye teslim edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, deneme amaçlı kuluçkaya yatırılan öncü yumurtadan çıkarılan kaz civcivi projenin maskotu oldu. - KARABÜK

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Hisarcık, Damızlık, Karabük, Eflani, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Damızlık kazlardan elde edilen yumurtalar kuluçka makinelerine gönderilmeye başladı - Son Dakika


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