Dangalak Domatesinde Hasat Zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dangalak Domatesinde Hasat Zamanı

Dangalak Domatesinde Hasat Zamanı
25.05.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İncirliova'da 'Dangalak' domateslerinin hasadı başladı, fiyatı 100 TL.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen ve yerli halkın Dangalak olarak isim verdiği yerli domateste hasat süreci başladı. Seralardan özenle toplanan, şekil bozukluğundan dolayı 'Dangalak' adı verilen ve lezzeti ile kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı domatesler pazarda 100 TL'ye satılıyor.

İncirliova'nın Karabağ Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ebru (46) ve Sezgin Ceylan (52) çifti bu yıl 4 bin fide olarak diktikleri domateslerin hasadına başladı. Hasatta en dikkat çekici ürün ise önceleri pek değeri olmayan yerli halkın şekil bozukluğundan dolayı Takoz veya Dangalak adını verdiği domatesler oldu. Sabahın erken saatlerinde hasadına başlanan ve kovalarla taşınıp kasalara konulduktan sonra iç pazarda tüketime sunulan Dangalak cinsi domatesler vatandaşlar tarafından rağbet görmeye başladı. Lezzeti ve yumuşaklığı ile özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan domatesin hasadını yapan Ceylan çifti, bu yıl ürünlerinde verim oranının iyi olduğunu belirterek, yaptıkları işten memnuniyetlerini dile getirdi.

Eşi ile birlikte domates üretiminde aktif rol aldığını belirten Ebru Ceylan, "Geçen sene biraz zarar etmiştik ama bu sene verimlerimiz güzel. Eskiden bu domates cinsimiz tutulmuyordu, şekil bozukluğundan dolayı. Eski adıyla Takoz, Dangalak diyorlardı. Şimdi yeniden tutulur oldu, zaten tadı da çok güzel. Dangalak domates pazarda 100 TL'ye satılıyor. Dangalak domateslerin verimi diğer domates türlerine göre daha kısa sürüyor. Tadı çok güzel, alaturka domates yani, eski adıyla Dangalak. Ben halde çok çalıştım. Eskinden o dönemlerde bunları ayırıp işliyorduk. Tabii toplaması da zor, ellerimizi yıpranıyor, sonuçta çiftçilik yapıyoruz" diye konuştu.

Eşinin en büyük yardımcısı olduğunu ifade eden Sezgin Ceylan ise "Bunlar eski yerli köy domatesi. Diğer domatesler gibi düz olmaz bunlar. Eskiden biz bunları Dangalak diye atardık ama şimdi meşhur oldu. Bunun tadı daha farklı aslında, daha güzel. Artık pazarda insanlar bunu görünce almamazlık yapmıyor, alıyor artık. Biz bu işi genelde iki kişi yapıyoruz. Çok sıkışırsak yardım alıyoruz, genelde kendimiz çalışıyoruz. Tabi en büyük yardımcım eşim" dedi.

Sezgin Ceylan, dangalak domateslerin tat olarak farklı ve ince kabuklu, sofralık diye tabir edilen domatesler olduğunu, gök olarak topladıklarını, bu sayede raf ömrünün uzayabildiğini sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dangalak Domatesinde Hasat Zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:41:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Dangalak Domatesinde Hasat Zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.