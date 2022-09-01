Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali işletmeye alındı - Son Dakika
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Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali işletmeye alındı

01.09.2022 09:42
Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali işletmeye alındı

Danimarkalı Orsted firmasına ait ve Birleşik Krallık sahilinde yer alan Hornsea 2 deniz üstü (offshore) rüzgar santrali tam kapasiteyle devreye alındı.

Danimarkalı Orsted firmasına ait ve Birleşik Krallık sahilinde yer alan Hornsea 2 deniz üstü (offshore) rüzgar santrali tam kapasiteyle devreye alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,3 gigavattan fazla kapasiteye sahip santral, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali projesi olma özelliği taşıyor.

Toplam 165 rüzgar türbininden oluşan santral Birleşik Krallık'ın Yorkshire kentinin 89 kilometre açığında bulunuyor, santralin 1,4 milyon evin elektrik ihtiyacını düşük maliyetle karşılaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orsted Birleşik Krallık Bölgesi Başkanı Duncan Clark, Hornsea 2 projesinin rüzgar sektörü için dönüm noktası olduğunu belirterek, "Milyonlarca ev bu sayede temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanacak. Aynı zamanda bu proje istihdam olanakları ve yatırım miktarı ile sektöre katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali işletmeye alındı - Son Dakika

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