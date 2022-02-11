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Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak - Son Dakika

Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak

11.02.2022 12:48
Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak

Danıştay, belediyelerin eczanelerden hem tabela hem de 'E' logosu için ayrı ayrı vergi almalarına onay verdi. Bundan böyle ülke genelinde hizmet veren 26 bin eczane, logo ve tabela için ayrı ayrı vergi ödeyecek. Tabelalar için metrekare başına 30-150 TL vergi alınacak. 4 metrelik eczane tabelası için yıllık vergi en fazla 450 TL olacak.

Danıştay, "ECZANE' tabelalarıyla eczanelerin zorunlu olarak astığı 'E' logolarından ilan ve reklam vergisi alınmasına karar verdi. Eczaneler 'E' logosu için 30 ila 150 TL, tabela için de 450 TL civarında reklam parası ödeyecekler.

ECZACILAR BİRLİĞİ İPTAL DAVASI AÇMIŞTI

Eczaneler de tıpkı esnaf gibi tabela vergisi öderken, Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) eczanelerin kamu sağlığının korunması amacına yönelik faaliyet yürüten sağlık kuruluşu oldukları gerekçesiyle vergi iptal davaları açmıştı. Yerel mahkemelerde başlayan dava maratonu üst mahkemelere taşındı. Ancak üst mahkemelerden birbirinden farklı kararlar geldi.

DANIŞTAY VERGİ ALINMASINI ONAYLADI

Samsun Bölge İdare Mahkemesi kanunda istisna olmadığı için vergi alınması yönünde karar verirken, Ankara ve İstanbul bölge idare mahkemeleri vergi alınmaması yönünde kararlar verdi. Aykırı kararların sonuca bağlanması için Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'na başvuruldu. Kurul, belediyelerin eczanelerden hem tabela hem de 'E' logosu için ayrı ayrı vergi almalarına kesin onay verdi. 19 Ocak 2022 tarihli karar oy çokluğuyla alındı.

TABELANIN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE VERGİ ALINACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, yeni kararla, 2018'den bu yana mahkeme kararı ile tabela vergisi ödemeyen eczaneler şimdi hem logo hem de tabela vergisini ayrı ayrı ödeyecek. Tabelalar için metrekare başına 30-150 TL vergi alınacak. 4 metrelik 'eczane' tabelası için yıllık vergi en fazla 450 TL olacak.

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Son Dakika Ekonomi Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak - Son Dakika
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