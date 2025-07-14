Dardanel Grup, Sıralamalarda Yükselişini Sürdürüyor

Dardanel grup şirketleri, yenilikçi üretim anlayışı, sürdürülebilir büyüme stratejileri ve güçlü marka kimliğiyle Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında konumunu güçlendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, güçlü AR-GE ve yenileşim altyapısı, yenilikçi ürün portföyü, 39 ülkeyi kapsayan küresel pazarlardaki etkin varlığı ve uluslararası yatırımlarıyla istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Dardanel ve grup şirketleri, yüksek performansı nedeniyle bu sene önemli başarılara imza attı. Niyazi Önen Holding bünyesinde faaliyet gösteren Dardanel Önentaş Gıda, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" listesinde 62 basamak yükselerek 319. sıraya; Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye 2024 Araştırması'nda ise 44 basamak çıkarak 285. sıraya yerleşti.

Holdingin ikinci büyük üretim şirketi Önen Gıda ise İSO'nun "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 407 basamak yükselerek 88. sıranın sahibi oldu.

Dardanel, katma değerli üretimden gelen gücünü, uluslararası değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl yayımlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesinde yer alarak global pazara da taşıdı.