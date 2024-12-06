Dardanel Yunanistan\'da Suşi Üretimine Başladı

Ekonomi

Dardanel, Yunanistan'daki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, suşi üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel yurt dışında kurmuş olduğu iştiraki Dardanel Greece ile son bir yıldır yatırımı devam eden suşi fabrikası açtı.

Bu yatırım ile Dardanel Greece, son bir yıldır yatırımı devam eden suşi fabrikasının üretime başlamasıyla Yunanistan'da sahibi olduğu 3'üncü fabrikasını devreye aldı. 2 bin 200 metrekare alanda kurulu fabrika, modern üretim teknolojileriyle donatılmış olup, yıllık 15 milyon adet suşi üretim kapasitesine sahip.

Dardanel'in uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkan yatırımla hem Yunanistan hem de komşu Avrupa ülkelerine yapılacak satışlarla 50 milyon avro ciro hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen yapmış oldukları yatırımın, suşi kategorisinde uluslararası pazardan daha fazla pay almalarını sağlayacağını belirtti.

Önen, "Yunanistan'da gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek Sushida Kallimanis markasıyla paketli suşi ürünlerimizi hem Yunanistan'da hem komşu ülkelerde tüketicilere sunmaktan heyecan duyuyoruz. Dünya genelinde suşi kategorisi büyüyor ve büyüme potansiyeli de yüksek bir ürün. Yapmış olduğumuz yatırım, suşi kategorisinde uluslararası pazardan daha fazla pay almamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.