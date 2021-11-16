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Darende'de pancarda yüksek rekolte sevinci - Son Dakika

Darende'de pancarda yüksek rekolte sevinci

16.11.2021 11:45
Darende'de pancarda yüksek rekolte sevinci

Kayısı üretim merkezlerinden önde olan ilçelerinden Malatya'nın Darende ilçesinde kayısıya alternatif olarak diğer ürünlerin üretimi de gitgide artıyor.

Kayısı üretim merkezlerinden önde olan ilçelerinden Malatya'nın Darende ilçesinde kayısıya alternatif olarak diğer ürünlerin üretimi de gitgide artıyor. Bunlardan biri olan pancar üretiminde söz sahibi hale gelen Darende'de bu yıl 30 bin ton dolayında pancar rekoltesi bekleniyor.

Gökpınar sulama projesinin hayata geçmesi ile çiftçilerin cazibe merkezi olan Günpınar ve Başdirek Mahallelerinde pancar hasadı başladı.

"Gökpınar projesi ile üretim arttı"

Darende ilçesinde pancar hasadının devam etmesi nedeniyle Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca üreticileri ziyaret ederek, hasat hakkında bilgiler aldı. Burada açıklama yapan Karaca, Gökpınar sulama projesi ile üretim arttığına dikkat çekip, " Kayısı diyarında bu çalışmaları görmek bizleri mutlu ediyor. Pancar üreticilerimizi sahada görmek ve var ise sorunlarını dinlemek için buradayız. Gökpınar projesi ile beş yıl önce sulu tarıma geçen bölgede pancar, patates ve domates üretimi ön planda olduğunu görüyoruz. Yalınız özellikle şunu belirtmeliyiz mazot ve gübre girdilerinde dolayı üreticilerimiz ciddi sorun yaşıyor. Ayrıca çiftçiye verilen avansların artırılması gerekiyor. Pancarlar fabrikaya gittikten bir ay sonra parası hesabına yatacak ve bu sürede çiftçilerinde giderleri olacak" dedi.

"Pancardan çiftçiler ciddi anlamda maddi kaynak sağlıyor"

Başdirek Mahallesi Muhtarı Hakan Gökçe ise Başdirek Mahallesi'nin Darende'de tarım açısından en önemli ovalardan bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "2015'de sulu tarıma geçmemiz sebebiyle şeker pancarı yetiştirmeye başladık. Bu sürede en güzel ve en verimli kaliteyi yakaladık. Pancar hasadı yapılmaktadır ve Malatya'mızın en kaliteli pancarı burada üretiliyor. Her yıl yaklaşık 10 bin dekara ekim yapılıyor. 30 bin ton verim alıyoruz. Pancardan çiftçiler ciddi anlamda maddi kaynak sağlıyor. Kısacası sulu tarımın avantajlarını yaşamaktayız. Burada 19 bin dönüm alanda kapalı devre sulama yapılmaktadır. Ayrıca bölgemizde mısır, ayçiçeği, patates, şeker pancarı ve hububat yetiştirilmektedir" şeklinde konuştu. - MALATYA

Darende'de pancarda yüksek rekolte sevinci

Orhan Karaca, Ziraat Odası, Malatya, Darende, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Darende'de pancarda yüksek rekolte sevinci - Son Dakika Ekonomi


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