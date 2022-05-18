Dask sigortası depreme karşı en büyük güvence - Son Dakika
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Dask sigortası depreme karşı en büyük güvence

18.05.2022 11:34
Dask sigortası depreme karşı en büyük güvence

Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Sema Kulavuz, Zorunlu Devlet Sigortası'nın (DASK) önemi, teminatları ve güvencelerinin ayrıntılarını açıkladı.

Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Sema Kulavuz, Zorunlu Devlet Sigortası'nın (DASK) önemi, teminatları ve güvencelerinin ayrıntılarını açıkladı.

Zorunlu Deprem Sigortası'nın (DASK) tüm gayrimenkul sahiplerini devlet güvencesi altına alan şemsiye sigorta sistemi olduğunu ifade eden Kulavuz, "Depremin son yüzyılda Türkiye'de en çok rastlanan ve en çok zarar veren afet türü olması, büyük bir kısmı deprem bölgesi olan Türkiye için yaşanması oldukça yüksek bir afet türüdür. Üstelik deprem, yapısı gereği sadece bulunduğu bölgeyi değil, tüm ülkeyi ekonomik olarak sarsabilecek bir durumdur. DASK Sigortası, deprem sonrasında vatandaşlarımızın hayatının kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesi ve zararın minimuma indirgenmesini hedeflemektedir. Deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, tsunami ve yer kayması risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster oturulamaz durumda ister kısmi hasarlı olsun, binanızın zararını en hızlı şekilde tazmin ederek hayatın normale dönmesine aracılık eder. Bu sebeple DASK Sigortası, hem kendimizi hem de toplumumuzu güvenceye alan, oldukça önemli bir sigortadır" dedi.

İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan DASK Sigortası'nın başlıca hedeflerinden bahseden Kulavuz, "DASK Sigortası, çerçevesindeki bütün konutların ödenebilir seviyedeki primlerle depreme karşı güvence altına alınması, deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması, devletin depremlerden, özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından, kaynaklanan mali yükünün azaltılması, deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi ve toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması gibi hayati önem taşıyan faydaları mevcuttur" şeklinde konuştu. - BURSA

Dask sigortası depreme karşı en büyük güvence
Dask sigortası depreme karşı en büyük güvence
Dask sigortası depreme karşı en büyük güvence

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Kaynak: İHA

Gayrimenkul, Türkiye, Sigorta, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

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