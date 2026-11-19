Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık bin dekar alanda yetiştirilen güz domatesinin hasadı devam ediyor.

Ilıman iklimi ve verimli topraklarıyla tarımsal üretimde öne çıkan ilçede, son turfanda ürünler arasında yer alan güz domatesi, üreticisine gelir sağlıyor.

İlçede 35 yıldır domates üretimi yapan 52 yaşındaki çiftçi Kenan Ceylan, birçok bölgede kış şartları nedeniyle açık alanda domates üretimi yapılamazken Datça'nın elverişli hava koşulları sayesinde hasada devam ettiklerini söyledi.

Tarla domatesi hasadının ocak ayı sonuna kadar sürmesini beklediklerini belirten Ceylan, üretim sezonundan memnun olduklarını ifade etti.

Tüccar Mahmut Kanat ise hasat edilen domateslerin kilogramını 30-35 liradan satın aldığını, ürünleri İzmir haline göndererek pazarlarda satışa sunduklarını kaydetti.

Köyceğiz ve Ortaca ilçelerindeki pazarlarda satış yapmak üzere Datça'dan ürün alan tüccar Süleyman Başaran da domateslerin kalitesinden memnun olduğunu dile getirdi.