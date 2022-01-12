Davutlar Mahallesi'nde ekmeğe zam gelmedi

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde 2022 yılı ekmek satış fiyatları belli oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü'nde yapılan komisyon toplantısında Kuşadası Belediyesi'nin sunduğu görüş doğrultusunda ekmeğe zam yapılmaması yönünde karar alındı. Buna göre Davutlar'da geçtiğimiz yıl olduğu gibi 230 gram ekmek 2.5 Türk Lirası, 460 gram ekmek ise 5 Türk Lirası'ndan satılacak.

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon, Davutlar Mahallesi'nde 2022 yılında geçerli olacak ekmek fiyatlarını belirlemek için İlçe Tarım Müdürlüğü'nde bir toplantı yaptı. Toplantıya İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, Davutlar Güzelçamlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kamil Güler ile Kuşadası Belediyesi'nde görevli Gıda Mühendisi Gizem Yalçın katıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda Kuşadası Belediyesi, ekonomik kriz dolayısıyla vatandaşların alım gücünün düşmüş olması nedeniyle ekmeğe zam yapılmaması yönünde görüş bildirdi. Ardından komisyon üyeleri tarafından Davutlar Mahallesi'nde geçen yıl geçerli olan fiyat tarifesinin korunarak 230 gram ekmeğin 2.5 Türk Lirası, 460 gram ekmeğin de 5 Türk Lirası'ndan satılmasına karar verildi. - AYDIN