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"Dayanamıyoruz" demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam! - Son Dakika

"Dayanamıyoruz" demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam!

20.12.2021 13:07
"Dayanamıyoruz" demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam!

Yeni haftanın ilk işlem gününe rekor seviyede başlayan dolar kuru akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. EPGİS'in "Bu zor günleri beraberce atlatabilmek için en azından asgari ücretin artırıldığı oranda kâr marjımızın yükseltilmesini talep ediyoruz" açıklamaları sonrası benzin ve motorine bu gece yarısı dev zam geleceği iddia edildi.

Dolar kurunun haftaya rekorlar başlamasının ardından akaryakıt kalemlerinden benzin ve motorine bu gece yarısı zam geleceği iddia edildi.

'Dayanamıyoruz' demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam!

Hükümetin ekonomi politikası ve faiz indirimleriyle TL'de rekor değer kayıpları yaşanırken, döviz bugün yine yükselişe geçti. Sabah saatlerinde güne yeni rekorla başlayan dolar 17,62 Euro ise 19,84 seviyesinde işlem gördü.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ise dün yaptığı açıklamayla akaryakıta zam geleceğinin sinyalini verdi. EPGİS, "Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz. Bu zor günleri beraberce atlatabilmek için EPDK'dan, yaşayacağımız kadar oranda, yani en azından asgari ücretin artırıldığı oranda kâr marjımızın yükseltilmesini talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

BU GECEDEN İTİBAREN

Öte yandan Karar gazetesi sektöre yakın kaynaklara dayandırdığı son dakika haberinde, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine bir zam daha geleceğini ifade etti. İki gün önce benzinin litre fiyatına 69 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş zam gelmişti.

Dayanamıyoruz demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam!

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Son Dakika Ekonomi 'Dayanamıyoruz' demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Dayanamıyoruz" demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam! - Son Dakika
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