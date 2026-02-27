DDKKM Hesapları 100 Milyon Dolar Azaldı

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, ocak ayında 100 milyon dolar seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin ocak ayı sonuçlarını yayımladı.
Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, ocakta 100 milyon dolar azalarak 200 milyon dolardan 100 milyon dolara indi.
