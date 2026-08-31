DDKKM Hesapları Temmuz'da Sıfırlandı

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, temmuz ayında 10 milyon dolar azalarak sıfırlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, DDKKM toplam stok bakiyesi temmuz ayında 10 milyon dolar azalarak sıfıra indi.