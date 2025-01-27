Çinli yapay zeka devi DeepSeek'e siber saldırı - Son Dakika
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Ekonomi

Çinli yapay zeka devi DeepSeek'e siber saldırı

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Çinli yapay zeka geliştiricisi DeepSeek, web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle yapay zeka aracına olan yeni kullanıcı kayıtlarını geçici olarak durdurdu. Mevcut kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek, ancak mobil uygulama bazı bölgelerde yavaşlamalar yaşıyor.

27.01.2025 21:17  Güncelleme: 22:18
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Çinli geliştiricisi DeepSeek, web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle piyasaya sürdüğü yapay zeka aracına yeni kullanıcı kayıtlarını durdurduğunu bildirdi.

DEEPSEEK, SİBER SALDIRI NEDENİYLE KAYITLARI DURDURDU

Şirketin web sitesindeki yapay zeka sunucusu kaldırılırken, sayfadaki bilgilendirme notunda "Deep Seek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle hizmet devamlılığı için kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz." ifadesine yer verildi. Notta mevcut kullanıcıların uygulamayı kullanmayı sürdürebileceği kaydedildi.

Çinli yapay zeka devi DeepSeek'e siber saldırı

Kısıtlama yalnızca yapay zeka aracının web'deki sohbet robotu ve uygulama ara yüzü (API) servisi ile sınırlı kalırken aracın mobil uygulaması ise Çin'de ve dünyanın diğer ülkelerinde hala aktif durumda. AA muhabirleri mobil uygulamanın da bazı bölgelerde yavaşladığını bildirdi.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA OLMUŞTU

Çinli geliştirici DeepSeek'in yapay zeka aracı, ChatGPT'yi geride bırakarak ABD uygulama mağazalarında gün içinde en çok indirilen uygulama olmuştu. "R1" adını verdiği açık kaynak kodlu akıl yürütme modelini bir sohbet robotuna entegre eden uygulama, ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın muadili "o1" modeline kıyasla çok daha düşük maliyetle daha yüksek performans göstermesi nedeniyle küresel teknoloji camiasında büyük ilgiyle karşılanmıştı.

OpenAI'ın o1 entegre uygulaması 200 dolara satılırken DeepSeek'in bedava dağıtılması ve açık kaynak kodlu olması, yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapan teknoloji şirketlerinin hisselerinin borsalarda değer kaybetmesine yol açmıştı.

Çinli yapay zeka devi DeepSeek\'e siber saldırı
Kaynak: AA

Teknoloji, Kısıtlama, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çinli yapay zeka devi DeepSeek'e siber saldırı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 5810:
    Deep seekABDBorsasını çökertti 13 0 Yanıtla
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