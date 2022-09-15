DeFacto'dan sezona damgasını vuracak tasarımlar - Son Dakika
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DeFacto'dan sezona damgasını vuracak tasarımlar

15.09.2022 11:50
DeFacto'dan sezona damgasını vuracak tasarımlar

DeFacto'nun birbirinden farklı tonlardaki tasarımları sezona damgasını vuracak.

DeFacto'nun birbirinden farklı tonlardaki tasarımları sezona damgasını vuracak.

DeFacto açıklamasında, farklı renk tonlarında hazırladığı tasarımlar ile dikkati çeken marka sayesinde bu sezon kadınların daha şık ve daha renkli olacağı ifade edildi.

Global moda markası DeFacto, renklerin gücünü kullanarak casual giyim için birbirinden şık tasarımlara imza atıyor. Kapüşonlu sweatshirtler, eşofman takımları ve çizgili, pamuklu tişörtler bu sezonun kilit parçaları olmaya aday.

Kırmızı, yeşil, pembe gibi canlı renkler enerji verirken, beyaz ve toprak tonları sakinliğe göz kırpıyor. Rahat ve pamuklu kumaşlardan tasarlanan koleksiyonda evde ve gün içinde kullanılabilecek kurtarıcı parçalar yer alıyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DeFacto'dan sezona damgasını vuracak tasarımlar - Son Dakika

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