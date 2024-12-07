Defne İşleme Kapasitesi 3 Kat Arttı

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde devletten aldığı yüzde 50 hibe ile defne işlemede modernizasyon projesi ile işletme kapasitesini 3 katına çıkarttı.

Çilimli İlçesi Topçular köyünde bulunan defne işleme tesisi Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında proje değeri 2 milyon 852 bin TL olan yatırıma yüzde 50 hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 15. Etabı uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı projelerinden biri olan Çilimli ilçesindeki defne işleme tesisini ziyaret eden Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı ve yetkililerinden işletme hakkında bilgi aldı.

Ekonomik yatırımlar kapsamında Defne İşlemede Modernizasyon Projesi ile 1 milyon 426 bin TL hibe sağlanan işletmede 1 adet defne yaprağı çırpma makinası alınarak işletmenin mevcut defne işleme kapasitesi 3 katına çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek çağrısına çıkılan ve proje değerlendirmesi sona eren 15. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik ve Altyapı Yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. - DÜZCE