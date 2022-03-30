Değerli taşlarla bezeli gümüş takılar kripto para piyasasına giriyor - Son Dakika

Değerli taşlarla bezeli gümüş takılar, kripto para piyasalarında dünyanın ekolojik dengesinin koruyuculuğunu üstlenmeye hazırlanıyor. Yakında Binance Akıllı Zincir ağı üzerinde işlem görmeye başlayacak gümüş tokenlar, siyanürsüz üretimi destekleyen yatırımcıları tek adreste buluşturacak. Yatırımcılar mobil uygulamalar üzerinden siyanürsüz üretim yapanları destekleyebilecek, ekolojik projeler geliştirebilecek.

Altın ve gümüş gibi değerli taşlar, blokzincir üzerinde geliştirilen tokenlar ile kendi ekolojik alanını yaratmaya başladı. Silveroni projesiyle kripto para piyasalarında ekolojik dengenin korunmasına odaklandıklarını belirten Silveroni Kurucusu Şefik Peyda Çetin, "Değerli taşlar kullanarak tasarladığımız lüks gümüş takılarımızı dünyanın pek çok ülkesine kazandırırken, yakında lansmanını yapacağımız Silveroni projemizle dünyamızın ekolojik dengesinin korunmasına katkı sağlayacağız. Blokzincir tabanlı Silveroni Token ile küresel ısınmanın doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

MOBİL UYGULAMASIYLA PROJE HAVUZU OLUŞTURACAK

Silveroni projesiyle karşılıklı takasta kullanılabilecek para birimine eşdeğer bir token'ı da piyasalara kazandıracaklarını söyleyen Şefik Peyda Çetin, "Tıpkı Bitcoin gibi, Silveroni token da doğrudan bir para birimi oluşturmak için çalışmıyor. Yakında Binance Akıllı Zincir (BSC) ağı üzerinde işlem görmeye başlayacak tokenımız ekolojik dengenin korunmasına yönelik geliştirdiğimiz uzun soluklu bir projenin ilk adımını oluşturuyor. Proje kapsamında siyanürsüz üretim hedefiyle geliştirdiğimiz CleanSilver mobil uygulamamızla lüks takılarda kullanılan gümüş madeninin çevreye olan zararlı etkilerini azaltmaya dair proje havuzu oluşturacağız" diye konuştu.

SİYANÜRSÜZ ÜRETİM HEDEFİNİ DESTEKLEYEN YATIRIMCILARI BULUŞTURACAK

CleanSilver mobil uygulamasıyla siyanürsüz üretim hedefini destekleyen yatırımcıların kolaylıkla yatırım yapabileceğine, mevcut projeleri inceleyerek sürdürülebilir üretim yolunu izleyen yeni projeler geliştirebileceklerine dikkat çeken Silveroni Kurucusu Şefik Peyda Çetin, "Silveroni projemizin desteklediği projeler CleanSilver mobil uygulaması üzerinden kolayca görüntülenebilecek. Yatırımcılar siyanürsüz üretim haritamızdan Silveroni ekosisteminin desteklediği üretim alanlarını görebilme ve bu alanlardaki şirketleri destekleme şansına erişebilecek. Yatırım yaptıkları şirketin üretimini anlık izleyebilecek, farklı şirketler üzerinden yatırımlarını şekillendirebilecekler. Uygulama ile aracısız bir şekilde hızlı hizmet alabilecekler" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE YATIRIMA ODAKLANACAK

Değerli taşlarla tasarladıkları lüks gümüş takıları Amerika, Hollanda, BAE, Rusya gibi küresel pazarlara ulaştırdıklarını belirten Şefik Peyda Çetin, "İhracat faaliyetlerimizin yanı sıra Trendyol aracılığıyla tasarımlarımızı iç piyasaya da sunmaya başladık. E-ticaret ve perakende mağazacılığa odaklanarak ülkemizdeki faaliyetlerimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Markamızın Tayland'dan dünyaya ulaşan yolculuğunu Türkiye'deki yeni yatırımlarımızla daha ileri seviyelere taşımayı planlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.