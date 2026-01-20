DEİK\'te liyakat tartışması: Nail Olpak, kurumu adeta aile çiftliğine çevirmiş

Yaklaşık 8 yıldır Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanlığı görevini sürdüren Nail Olpak hakkında, kurumu "aile çiftliğine çevirdiği" yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yarattı.

AİLE ÜYELERİ DEİK'TE KRİTİK GÖREVLERDE

İddialara göre; Nail Olpak'ın oğlu Halil Enes Olpak, DEİK çatısı altında Türkiye–Angola İş Konseyi Başkanı ve Dijital Teknolojiler İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Diğer oğlu Muhammet Enes Olpak ise Suudi Arabistan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev alıyor. Aynı aileden iki ismin DEİK'in farklı ve stratejik konumlarında bulunması, kurumun yönetim yapısına dair soru işaretlerini artırdı.

LİYAKAT TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Bu tablo, DEİK'te görevlerin hangi kriterlere göre belirlendiği sorusunu yeniden gündeme getirirken, kurumun "kamusal niteliği" ve temsil gücü üzerinden eleştiriler yükseldi. Kulislerde, görevlerin aile bağları üzerinden şekillendiği yönündeki iddialar, şeffaflık eksikliği eleştirileriyle birlikte dillendiriliyor.

İSRAİL AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI

DEİK Başkanı Nail Olpak, daha önce Gazze'de yaşanan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durum nedeniyle ticari ilişkilerimizi durdurduk. Ancak kalıcı bir barış sağlanabilirse, ticaret yeniden başlayabilir" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti.