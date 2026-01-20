DEİK'te liyakat tartışması: Nail Olpak, kurumu adeta aile çiftliğine çevirmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

DEİK'te liyakat tartışması: Nail Olpak, kurumu adeta aile çiftliğine çevirmiş

DEİK\'te liyakat tartışması: Nail Olpak, kurumu adeta aile çiftliğine çevirmiş
20.01.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEİK Başkanı Nail Olpak'ın oğullarının kurum bünyesinde üst düzey ve kritik görevlerde yer alması, DEİK'in liyakatten uzaklaşıp ''aile çiftliğine dönüştürüldüğü'' yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Yaklaşık 8 yıldır Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanlığı görevini sürdüren Nail Olpak hakkında, kurumu "aile çiftliğine çevirdiği" yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yarattı.

AİLE ÜYELERİ DEİK'TE KRİTİK GÖREVLERDE

İddialara göre; Nail Olpak'ın oğlu Halil Enes Olpak, DEİK çatısı altında Türkiye–Angola İş Konseyi Başkanı ve Dijital Teknolojiler İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Diğer oğlu Muhammet Enes Olpak ise Suudi Arabistan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev alıyor. Aynı aileden iki ismin DEİK'in farklı ve stratejik konumlarında bulunması, kurumun yönetim yapısına dair soru işaretlerini artırdı.

LİYAKAT TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Bu tablo, DEİK'te görevlerin hangi kriterlere göre belirlendiği sorusunu yeniden gündeme getirirken, kurumun "kamusal niteliği" ve temsil gücü üzerinden eleştiriler yükseldi. Kulislerde, görevlerin aile bağları üzerinden şekillendiği yönündeki iddialar, şeffaflık eksikliği eleştirileriyle birlikte dillendiriliyor.

İSRAİL AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI

DEİK Başkanı Nail Olpak, daha önce Gazze'de yaşanan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durum nedeniyle ticari ilişkilerimizi durdurduk. Ancak kalıcı bir barış sağlanabilirse, ticaret yeniden başlayabilir" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Nail Olpak, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DEİK'te liyakat tartışması: Nail Olpak, kurumu adeta aile çiftliğine çevirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:46:18. #7.11#
SON DAKİKA: DEİK'te liyakat tartışması: Nail Olpak, kurumu adeta aile çiftliğine çevirmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.