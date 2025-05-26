Delice Zeytin Ağaçlarının Aşılandırılmasıyla Ekonomik Kalkınma Hedefleniyor

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Çaltucak köyünde, "Delice Zeytin Ağaçlarının Aşılandırılarak Ekonomiye Kazandırılması ve Orman Köylümüzün Desteklenmesi Projesi" kapsamında aşılama programı gerçekleştirildi.

Kurumlararası iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen proje kapsamında, bölgede bulunan yabani zeytin ağaçları aşılanarak tarıma kazandırılıyor. Proje ile hem atıl durumdaki doğal kaynaklar değerlendiriliyor hem de orman köylerinin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında aşılanan Delice zeytinlerin önümüzdeki yıllarda verimli hale gelerek bölge çiftçisine gelir sağlaması bekleniyor.

Aşılama programına Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan Kaymakamı Celal Güngör, Saraydüzü Kaymakamı Ahmet Faruk Öksüz, Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, il protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar ve katıldı. - SİNOP