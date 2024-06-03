Demir Export tarafından düzenlenen Success of Mine etkinliği Ankara\'da gerçekleşti

Ekonomi

Demir Export tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Success of Mine" (SOM) etkinliği, Ankara'da düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, madencilik mesleğinden gençler, Demir Export'un Success of Mine etkinliğinde bir araya geldi. Maden mühendisliği bölümü öğrencileri ile sektöre yeni adım atan genç profesyonellerin katılımıyla düzenlenen etkinliğin bu yıl üçüncüsü düzenlendi.

Ankara'da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Demir Export liderleri genç profesyonellere deneyimlerini aktarırken, sektöre yönelik sunumlarla gençlerin kariyer gelişimlerine rehberlik etti.

Etkinlikte, oyun tabanlı öğrenme platformu olan Kahoot aracılığıyla katılımcılara Demir Export'la ilgili sorulardan oluşan bir yarışma da düzenlenerek kazananlar ödüllendirildi.

Şirketin geçen sene şirkette başlattığı ve bu yıl yaygınlaştırdığı çevik dönüşüm ve yönetim felsefesi bu buluşmanın gündem başlıklarından biri olarak gençlerle paylaşıldı.

Çevik yönetimin organizasyonlara benimsetmeye çalıştığı takım çalışmasını konu alan bir uygulamanın da katılımcılarla birlikte gerçekleştirildiği etkinlik, genç profesyonellere heyecanlı bir deneyim sundu.

Sektörün genç yeteneklerinin sektör ve Demir Export ile ilgili merak ettiği konuların da soru cevap bölümünde ele alındığı etkinlik, öğrencilere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.