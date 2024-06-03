Demir Export\'un Success of Mine (SOM) Etkinliği Gençlere Kariyer Yolculuğunda Yeni Perspektifler Kazandırdı

Ekonomi

Demir Export tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Success of Mine (SOM) etkinliği, 21 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirildi. Şirketin liderleri ile madencilik sektörünün genç yeteneklerini buluşturan etkinlikte; hem sektörün sürdürülebilirliği ve büyümesi adına önemli bir adım atıldı hem de gençlere kariyer yolculukları için yeni bir perspektif kazandırıldı.

Madencilik mesleğine gönül vermiş gençler, Demir Export'un Success of Mine (SOM) etkinliğinde bir araya geldi. Maden mühendisliği bölümü öğrencileri ile sektöre yeni adım atan genç profesyonellerin katılımıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, 21 Mayıs tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Demir Export'un Success of Mine (SOM) etkinliği kapsamında; Demir Export liderleri genç profesyonellere deneyimlerini aktarırken, sektöre yönelik birbirinden zengin içeriklere sahip sunumlarla gençlerin kariyer gelişimlerine rehberlik etti. Etkinlikte, oyun tabanlı öğrenme platformu olan Kahoot aracılığıyla katılımcılara şirket ile ilgili sorulardan oluşan bir yarışma da düzenlenerek kazananlar ödüllendirildi.

Demir Export'un geçtiğimiz sene şirkette başlattığı ve bu yıl yaygınlaştırdığı çevik (agile) dönüşüm ve yönetim felsefesi bu buluşmanın gündem başlıklarından biri olarak gençlerle paylaşıldı. Çevik yönetimin organizasyonlara benimsetmeye çalıştığı 'takım çalışması'nı konu alan bir uygulamanın da katılımcılarla birlikte gerçekleştirildiği etkinlik, genç profesyonellere heyecanlı bir deneyim sundu.

Sektörün genç yeteneklerinin sektör ve şirket ile ilgili merak ettiği konuların da soru cevap bölümünde ele alındığı etkinlik, öğrencilere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ANKARA