Demiryolunda güvenlik danışmanı şartına uymayana 170 bin 903 lira ceza kesilecek - Son Dakika
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Demiryolunda güvenlik danışmanı şartına uymayana 170 bin 903 lira ceza kesilecek

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Demiryoluyla tehlikeli madde taşınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Güvenlik danışmanı bulundurmayan işletmeye 170 bin 903 lira ceza kesilecek; eksiklik giderilene dek vagon veya tren güvenli alanda bekletilecek.

Tehlikeli maddelerin demir yoluyla taşınmasında kurallara, güvenlik standartlarına ve yükümlülüklere uymayanlara uygulanacak idari para cezaları yeniden düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, demir yolu taşımacılığında güvenliğin artırılması amacıyla denetim usulleri ve ihlaller karşısında uygulanacak idari yaptırımlar güncellendi.

Buna göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeyen veya danışmanlık hizmeti almayan işletmelere 170 bin 903 lira ceza kesilecek. Yetkili mercilerden "Faaliyet Belgesi" almadan taşımacılık faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilere 17 bin 932 lira idari para cezası verilecek.

Yetkilendirilmiş kuruluşlarca test, muayene ve sertifikalandırılması yapılmamış yük taşıma birimlerinin kullanıldığının tespiti durumunda, her bir birim için gönderene, doldurana ve taşımacıya ayrı ayrı 85 bin 437 lira ceza uygulanacak.

Demir yoluyla taşınması yasaklanmış maddeleri sevk eden veya kabul ederek taşıyana, gönderene ve taşımacıya 854 bin 588 lira para cezası kesilecek. Tehlikeli madde taşıyan trenlerin seyir emniyeti, manevra şartları, hız kısıtları, vagon dizilim kuralları gibi operasyonel bentleri ihlal eden demir yolu tren işletmecisine ihlal edilen her bir bent için 21 bin 570 lira ceza uygulanacak.

Vagon ve tren üzerindeki işaretleme eksiklikleri sebebiyle sorumlu personele her bir yük taşıma birimi için 1661 lira ceza verilecek. Taşımacılık ve güvenlik kurallarının en ağır ihlallerinde ise gönderen ve taşımacıya 4 milyon 263 bin 586 liraya varan idari para cezası kesilecek.

Öte yandan, söz konusu eksiklik ve aykırılıklar giderilinceye kadar vagon veya tren güvenli bir alanda bekletilecek ve sefere devam etmesine izin verilmeyecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Demiryolunda güvenlik danışmanı şartına uymayana 170 bin 903 lira ceza kesilecek - Son Dakika
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