DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarını tebrik etti.
DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından, seçim sonuçlarıyla alakalı olarak DENİB Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaptı
Yerel seçimlerin geride bırakıldığı vurgulayan DENİB Başkanı Memişoğlu, "31 Mart 2024 tarihinde ülkemiz sandık başına gitti ve yerel seçimleri geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarına odaklanılması, uluslararası pazarlarda rekabetçiliğimizi güçlendirecek adımlar atılması ihracatçılar olarak en büyük temennimiz. Bu vesileyle, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ederek çalışmalarında başarı dileklerimizi sunuyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemiz, ilimiz ve ihracatımız adına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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Çarşamba Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle her yıl gerçekleştirdiği ramazan yardımlarını bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ramazan ayında 600 adet yardım kolisi hazırlanarak dağıtılan yardımlar, borsa üyeleri aracılığıyla Çarşamba'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Borsa yönetimi, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti ve herkese hayırlı Ramazanlar diledi.
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süreç olduğunu belirleterek, bu konjonktürde ekonomiye odaklanılması gerektiğini ifade etti. GTB Başkanları, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin artık zaman kaybetmeden gerçek gündemi olan ekonomiye yönelmesi gerektiğini vurguladılar.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliği ve tarımda yapılan hatalardan dolayı dünyada yılda yaklaşık 12 milyon hektar arazinin bozulduğunu söyledi. Konukcu, arazi tahribatının önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği arttıracak arazi yönetim uygulamalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin arazi tahribatından en fazla etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirten Konukcu, kurak ve yarı kurak bölgelerde arazi tahribatının daha fazla olduğunu söyledi.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini belirterek, "Seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık öncelikli gündemimiz olan ekonomiye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
İzmir'de iş dünyası temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi. İTB Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin uluslararası kredibilitesini artıracak adımların atılması gerektiğini belirtirken, İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise ekonominin en önemli gündem maddesi olması gerektiğini vurguladı. Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Başkanı Sibel Zorlu ise altyapı yatırımlarının artırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden yapılan kura ile 32 daimi işçi alımı gerçekleştirdi. Toplamda 109 işçi alımı yapılan müdürlük, yeni işçilerle birlikte büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede yılın ikinci yarısından itibaren olumlu yansımaların görüleceğini belirterek ücretlere yapılan zamların erimesinin de böylece önüne geçileceğini söyledi.
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