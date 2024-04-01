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DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti - Son Dakika
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Ekonomi

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarını tebrik etti. Yerel seçimlerin geride bırakıldığı vurgulayan DENİB Başkanı Memişoğlu, ekonomi politikalarına odaklanılması ve uluslararası pazarlarda rekabetçiliğin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

01.04.2024 16:25  Güncelleme: 16:29
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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarını tebrik etti.

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından, seçim sonuçlarıyla alakalı olarak DENİB Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaptı

Yerel seçimlerin geride bırakıldığı vurgulayan DENİB Başkanı Memişoğlu, "31 Mart 2024 tarihinde ülkemiz sandık başına gitti ve yerel seçimleri geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarına odaklanılması, uluslararası pazarlarda rekabetçiliğimizi güçlendirecek adımlar atılması ihracatçılar olarak en büyük temennimiz. Bu vesileyle, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ederek çalışmalarında başarı dileklerimizi sunuyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemiz, ilimiz ve ihracatımız adına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti - Son Dakika

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