DENİB'de AKA Bank ve Euler Hermes ile yatırım finansmanı imkanları konuşuldu - Son Dakika
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DENİB'de AKA Bank ve Euler Hermes ile yatırım finansmanı imkanları konuşuldu

DENİB\'de AKA Bank ve Euler Hermes ile yatırım finansmanı imkanları konuşuldu
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Denizli İhracatçılar Birliği ev sahipliğinde AKA Bank ve Euler Hermes iş birliğiyle düzenlenen buluşmada, uluslararası finansman modelleri ve uzun vadeli yatırım kredileri ele alındı. DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Denizli'nin 5 milyar doları aşan ihracatı ve 1.700'ün üzerindeki ihracatçısıyla Avrupa'da şekillenen yeni tedarik zincirlerinde önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi. Programda ayrıca Türk-Alman ticaret hacminin 53 milyar dolara ulaştığı vurgulandı.

Denizli İhracatçılar Birliği, AKA Bank ve Euler Hermes işbirliğinde yatırım finansmanı imkanları DENİB ev sahipliğinde değerlendirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), AKA Bank ve Euler Hermes iş birliğinde "Yatırım Finansmanı ve Uluslararası Bankacılık Buluşması" düzenlendi. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, DENİB üyeleri, ihracatçılar ve sanayicilerin katıldığı programda uluslararası finansman modelleri, uzun vadeli yatırım kredileri ve küresel finansman kaynaklarına erişim imkanları ele alındı.

DENİB Başkanı Osman Uğurlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan buluşmada; AKA Bank CEO'su Marck Wengrzik, AKA Bank Türkiye İhracat Finansmanı Direktörü Yücel Yılmaz ile Euler Hermes Tahsis ve Risk Değerlendirme Başkanı Stefan Schmidt konuşmacı olarak yer aldı.

Denizli'nin iki bin yılı aşan ticaret geleneğini bugün modern sanayi ve güçlü ihracat altyapısıyla sürdürdüğünü belirten ve şehrin üretim gücüne dikkat çeken Osman Uğurlu, "Yaklaşık 5 milyar doları aşan ihracatımızı, 1.700'ün üzerinde ihracatçımızla, 25 farklı sektörde, 3 binin üzerinde ürün grubuyla 185 ülkeye gerçekleştiriyoruz. Tekstil ve konfeksiyondan kabloya, bakır telden makineye, doğal taştan tarım ve gıdaya kadar geniş bir üretim altyapısına sahibiz. Ancak Denizli'yi güçlü kılan yalnızca ihracat rakamları değil; üretim çeşitliliği, girişimcilik kültürü ve yatırım yapma iradesidir" dedi.

"Denizli dönüşmeyi bilen bir şehir"

Denizlili sanayicilerin kazançlarını yeniden üretime ve yatırıma yönlendirdiğini ifade eden Uğurlu, Denizli'nin değişen küresel şartlara uyum sağlama kabiliyetine vurgu yaparak, "Bizim sanayicimiz kazandığını yeniden fabrikasına yatırır, kapasitesini artırır, yeni pazarlar arar ve şartlar değiştiğinde kendisini yenilemesini bilir. Bu nedenle Denizli, yalnızca üretmeyi ve ihracat yapmayı değil, dönüşmeyi de bilen bir şehirdir" dedi.

Türk-Alman ticaret hacmi 53 milyar dolara ulaştı

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine değinen Uğurlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 53 milyar dolara ulaştığını belirtti. Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarından biri olmasının yanı sıra teknoloji, makine, sermaye ve uzun vadeli finansman bakımından da önemli bir ortak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin üretim kabiliyeti ile Almanya'nın teknoloji ve finansman gücünün birbirini tamamladığını kaydeden Uğurlu, Avrupa'da yeniden şekillenen tedarik zincirlerinin Denizli açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Uğurlu, "Avrupa artık yalnızca düşük maliyetli değil; yakın, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir üretim ortakları arıyor. Denizli, güçlü üretim altyapısı, ihracat tecrübesi ve yatırım iştahıyla bu fırsatı değerlendirebilecek şehirlerin başında geliyor. Denizli'ye yalnızca Almanya'ya ürün satan bir ihracat şehri olarak değil; ortak yatırımların, teknoloji iş birliklerinin ve sürdürülebilir üretimin güçlü bir merkezi olarak bakılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Doğru finansman stratejik bir kaldıraçtır"

Sanayicilerin yatırım projeleri ve güçlü üretim kabiliyetleri bulunduğunu ancak bu yatırımların hayata geçirilmesi için uygun oranlı ve uzun vadeli finansmana erişimin büyük önem taşıdığını belirten Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde rekabet gücümüzü teknoloji, otomasyon, dijitalleşme, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm belirleyecek. Bunların tamamı güçlü finansman gerektiriyor. Doğru finansman modellerini, üretimi ve ihracatı büyüten stratejik bir kaldıraç olarak kullanmalıyız"

AKA Bank'ın uluslararası finansman tecrübesi ile Euler Hermes'in sunduğu imkanların Denizlili sanayiciler açısından yeni fırsatlar oluşturacağına inandığını ifade eden Uğurlu, "Almanya'nın teknoloji ve finansman gücüyle Denizli'nin üretim kabiliyetini buluşturabilirsek bundan hem Denizli hem Türkiye hem de Alman iş dünyası kazanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası finansman imkanları değerlendirildi

Program kapsamında AKA Bank Türkiye İhracat Finansmanı Direktörü Yücel Yılmaz, Türk-Alman ekonomik iş birliği ve ihracat finansmanı imkanları hakkında bilgi verdi. AKA Bank CEO'su Marck Wengrzik, bankanın faaliyetleri ile sanayicilere ve ihracatçılara sunduğu uluslararası finansman modellerini anlattı.

Euler Hermes Tahsis ve Risk Değerlendirme Başkanı Stefan Schmidt ise ihracat kredi garantileri, risk değerlendirme süreçleri ve bu garantilerin uzun vadeli yatırım finansmanına sağladığı imkanlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlik, soru-cevap bölümü ve muhtemel iş birliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Osman Uğurlu, Denizli, İhracat, Ekonomi, Hermes, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DENİB'de AKA Bank ve Euler Hermes ile yatırım finansmanı imkanları konuşuldu - Son Dakika

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