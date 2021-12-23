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DENİB kadınların el emeği ürünlerine sahip çıktı - Son Dakika

DENİB kadınların el emeği ürünlerine sahip çıktı

23.12.2021 11:10
DENİB kadınların el emeği ürünlerine sahip çıktı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kadın İstihdam Ürünleri" projesine kapsamında ortaya çıkarılan el emeği ürünlerin tanıtımına katkı sağladı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kadın İstihdam Ürünleri" projesine kapsamında ortaya çıkarılan el emeği ürünlerin tanıtımına katkı sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Çal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çal İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kadın İstihdam Ürünleri" projesinin Denizli İhracatçılar Birliği'nde gerçekleştirilen tanıtımına katıldı.

Eğitim ile üretim ekonomisinin ortak paydada buluştuğu kurumsal yapıların Mesleki Eğitim Okul ve Merkezleri ile Halk Eğitimi Merkezleri olduğuna dikkat çeken Müdür Ekici, "2023 Eğitim Vizyonunun Halk Eğitimi Merkezlerine açtığı bir ufuk da; üretim ekonomisine katkı sağlayabilme fırsatıdır. Bu kapsamda Covid-19 salgınının ilk aylarından itibaren tüm ilçelerimizde olduğu gibi Çal Halk Eğitimi Merkezi'nde de maske üretimine başlandı. Üstelik Aralık ayı itibariyle, bu üretimler sayesinde, 10 milyon TL'lik bir rakama ulaşıldı. Vizyon belgesinin eğitime açtığı bu önemli ufuk, bizlerin, zamanın ihtiyaçlarının yanı sıra milli-stratejik ihtiyaçlara da odaklanmasını sağladı. Bu vesileyle Çal ilçemizde doğal ve yöresel gıda üretimini gerçekleştirdiğimiz Tarım Bakanlığı onaylı gıda işletmemizi, tekstil, dokuma ve baskı atölyelerimizi faaliyete geçirdik. Bir çoğu köylerde yer alan üretim kurslarımızda sosyal güvencesi bulunmayan 86 kadına istihdam sağlıyoruz. Ayrıca oluşan bu istihdam olanağının yanında, bugüne dek üretim ekonomisine 2 milyon TL'nin üzerinde bir katkı sağlamış olduk. DENİB'e yapmış olduğumuz bu ziyaretle ise; hali hazırda ürettiğimiz ürünleri bir adım daha öteye taşıyacak istişarelerde bulunma amacındayız. Başkan Hüseyin Memişoğlu'na gösterdikleri hassasiyet ve ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Üreten kadınları başarılarından ötürü kutlayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise; "Çal Halk Eğitim Merkezi'nin bu kadar kısa zamanda bu denli ürün çeşitliliğine ve üretim kapasitesine ulaşabilmesi takdiri hak eden bir iş. Üretimlerinin markalaştırılması ve pazarlanması konusunda gerekli desteği sağlamaktan mutluluk duyarız" diye konuştu. - DENİZLİ

DENİB kadınların el emeği ürünlerine sahip çıktı
DENİB kadınların el emeği ürünlerine sahip çıktı
DENİB kadınların el emeği ürünlerine sahip çıktı
DENİB kadınların el emeği ürünlerine sahip çıktı
DENİB kadınların el emeği ürünlerine sahip çıktı

İhracatçılar Birliği, Hisarcık, İstihdam, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DENİB kadınların el emeği ürünlerine sahip çıktı - Son Dakika Ekonomi


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