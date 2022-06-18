Denizcilikte hurda teşvikinin kapsamı ve destek miktarı artırıldı - Son Dakika
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Denizcilikte hurda teşvikinin kapsamı ve destek miktarı artırıldı

18.06.2022 14:47
Denizcilikte hurda teşvikinin kapsamı ve destek miktarı artırıldı

Hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine yenisinin inşasını teşvikine yönelik olarak destekten yararlanabilmenin alt sınırı düşürüldü, teşvikten yararlanacak yıllık gemi sayısı ve destek miktarı da artırıldı.

Hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine yenisinin inşasını teşvikine yönelik olarak destekten yararlanabilmenin alt sınırı düşürüldü, teşvikten yararlanacak yıllık gemi sayısı ve destek miktarı da artırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Türkiye'nin deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabotajda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli, sürdürülebilir bir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek üzere; ticari yük taşımacılığında kullanılan gemilerden hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere verilecek teşvikin usul ve esaslarını düzenliyor.

Yapılan düzenlemeye göre, kabotajda yolcu ve araç taşıyan gemi işletmecilerinin de destekten yararlanabilmesi amacıyla hurdaya verilecek gemi tonajının alt sınırı 50 GT (Gros Tonaj) düşürüldü. Teşvikten yararlanacak yıllık gemi sayısı ve destek miktarı da artırıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizcilikte hurda teşvikinin kapsamı ve destek miktarı artırıldı - Son Dakika

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